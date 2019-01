'Milana Bonita' inicia trámites para una "posible demanda colectiva" contra Renfe y Adif

La Plataforma Ciudadana 'Milana Bonita' ha anunciado que ha iniciado este miércoles los trámites y "los contactos necesarios" para interponer "una posible demanda colectiva" contra Renfe y Adif.

Así, este colectivo ha lamentado que lo ocurrido "anoche en el Tren 17025" es algo que "clama al cielo" y hace que los extremeños digan "basta ya".

Por ello, ha indicado que está "estudiando" la citada demanda colectiva "tras la respuesta dada por los juzgados placentinos de no admitir a trámite la interpuesta" por esta plataforma anteriormente para que la Justicia "iniciara las investigaciones de oficio".

Con dicha demanda, según ha aclarado 'Milana Bonita' en nota de prensa, no quería "la reparación de daños, sino la prevención de los mismos" pero "con la que se está estudiando sí que se plantea la

reparación de los daños a las personas a las que Renfe y Adif ha amargado el comienzo de 2019".

En este sentido, este colectivo ha lamentado que el tren de "reserva", puesto que el primero "es cambiado en Mérida por avería", tiene una incidencia en Navalmoral de la Mata (Cáceres) pero le "obligan a avanzar" y a "los cuatro kilómetros se para y los viajeros se quedan horas en las vías sin luz, sin calefacción, sin agua, con la Guardia Civil y los servicios de emergencia tratando de llegar porque hubo heridos".

Y "al final", ha proseguido esta plataforma, tuvieron que "remolcar" el ferrocarril de nuevo a Navalmoral y "desde allí en autobús o en el tren que ha remolcado a su destino".

Además, 'Milana Bonita' ha asegurado que han recibido a través de redes sociales y correo electrónico "múltiples testimonios" que indican que había "personas mayores, bebés" y que "el termómetro de los vagones iba bajando, los nervios, el estrés, la ansiedad, el hambre y la

sed de los viajeros que han pasado casi doce horas en ese tren y en los buses".

Por otra parte, dicha plataforma ha reconocido "la labor" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los servicios asistenciales y "sobre todo" del personal de Renfe "ya que al ser los que están más en contacto con los viajeros son los que comparten con ellos los nervios, la frustración y los agobios de esos momentos".

"Esto puede provocar choques, roces o encontronazos entre personal y

viajeros, como ha ocurrido ya este fin de año, pero los empleados no son los responsables, tratan de hacer su trabajo lo más profesional y cercano posible con los medios con los que cuentan", ha apuntado 'Milana Bonita' al tiempo que ha señalado que "los responsables son los que determinan esos medios que son obsoletos y con fallos como se está demostrando".

Asimismo, ha pedido al personal de Renfe "empatía" con los viajeros porque "esas situaciones no son fáciles"; y ha recordado que la de este pasado martes "no ha sido la única incidencia durante este fin de año o estas fiestas de Navidad" puesto que el 1 de enero fue "de nuevo el inicio de un año negro para las comunicaciones ferroviarias extremeñas y castellano-manchegas" ya que ha habido "tres trenes averiados, viajeros trasladados en bus a Plasencia, a Llerena, retrasos continuos...".

"RESPONSABILIDADES"

A este respecto, 'Milana Bonita' ha aseverado que "una vez más las promesas de Renfe y Adif, las disculpas, los encuentros políticos y las fotos no sirven cuando más de 180 personas se quedan a merced de los elementos" y "sin servicios, sin información y rezando a la Virgen de Guadalupe o a Nuestra Señora del Prado" que en esos momentos "son las únicas que pueden tranquilizar a aquellos pasajeros que son creyentes".

Por ello, ha pedido "responsabilidades" porque "no valen disculpas ni lágrimas de cocodrilo, ni ceses de mandos intermedios, ni promesas de que en 2019 entra en servicio la nueva línea" ya que la misma "no resolverá problemas como estos porque no llega a Madrid" sino que transcurre entre Plasencia y Badajoz.

"Pedimos al ministro de Fomento, señor Ábalos, que tan bien conoce los trenes extremeños por haber viajado una vez en uno de ellos (seguimos creyendo que preparado) que tome cartas en el asunto de verdad", ha remarcado este colectivo.

Así, ha exigido que "lleguen los nuevos trenes híbridos prometidos hace meses, que se ponga en marcha el taller de Badajoz, que se cumplan todas y cada una de las promesas" que Ábalos y su antecesor, Íñigo De la Serna, "hicieron a los extremeños", concluyendo que "no nos valen más promesas, sino hechos".