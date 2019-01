Podemos cree que "los paseos" de Ábalos "no están sirviendo de nada" al tren extremeño

El diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Daniel Hierro, asegura que "las visitas y paseos" de ministros, entre ellos, el de Fomento, José Luis Ábalos y, altos cargos a la región "prometiendo mejoras" para las infraestructuras ferroviarias "no están sirviendo de nada", porque "esos paseos no están trayendo una mejora real del servicio", y ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "alce la voz" ante el Gobierno central.



"Tampoco están sirviendo los nombramientos ni las fotos", ha lamentado Hierro, quien afirma además que las "graves" incidencias que se han registrado en las últimas horas en la región, una de las cuales dejó "tirados" a 150 pasajeros de madrugada "sin luz ni calefacción" cerca de Navalmoral de La Mata, "no deben volver a repetirse".



Al respecto, ha considerado que "estas averías demuestran que el gobierno de Pedro Sánchez está tratando a Extremadura igual que el de Rajoy, como una comunidad de segunda"; criticando que mientras esto pasa, "Vara no está a la altura porque no se puede reivindicar el tren un solo día al año, sino todos los días".



Por ello, Hierro cree que Vara está "desperdiciando todas las oportunidades que tiene" de reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo que Extremadura se merece", que "no es otra cosa que las mismas infraestructuras que el resto del país".



Para Hierro, "Vara debería dejar la pataleta infantil y el tuit indignado, y alzar la voz ante Sánchez porque la paciencia de los extremeños y extremeñas se está agotando".



Además, subraya que "las únicas que están tirando del carro, que están reclamando el tren digno son las plataformas ciudadanas que son, además las que Vara se empeña en expulsar del Pacto Social y Político por el Ferrocarril".



Y, el diputado de Podemos ha dicho que si Vara hubiera aceptado el cargo de ministro de Fomento, que "rechazó para ser candidato en Extremadura", la situación del tren extremeño "quizás fuera otra", porque "a lo mejor hubiera dedicado a nuestras vías la misma atención que está poniendo actualmente Ábalos con las infraestructuras de su comunidad".