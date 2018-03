Monago pide a Vara lleve a efecto el acuerdo para subir el sueldo a los funcionarios

Ep



El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "no es el momento de silbar y mirar para el lado", sino que "es el momento de actuar" y de "llevar a efecto" el acuerdo alcanzado el pasado 9 de marzo para subir el sueldo a los funcionarios públicos.



En rueda de prensa tras mantener un encuentro con el sindicato CSIF en Badajoz, Monago ha recordado que el pasado día 9 se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno de Rajoy y los sindicatos que contempla un incremento retributivo para los empleados públicos, y en relación al cual ha defendido que "ahora lo que toca es llevarlo a efecto en las distintas administraciones" y, en concreto, en la extremeña "por el volumen de empleados públicos" a los que "afecta".



Acompañado del presidente autonómico de CSIF, Benito Román, y del presidente provincial del PP y alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, José Antonio Monago ha agregado que "no caben las excusas" y que "no es el momento de silbar y mirar para el lado", sino que "es el momento de actuar", por lo que ha recalcado que Vara "tiene que llevar a efecto" el citado acuerdo.



"Algunos no sé si podrá llevarlos a efecto porque están ligados al cumplimiento del objetivo de déficit y como el presidente de la Junta habla mucho pero hace poco, entre otras cosas lo que no ha hecho ha sido cumplir con el objetivo de déficit", ha aseverado, para matizar que en el desarrollo de la tasa de reposición se verá "si podrá o no podrá cumplir, salvo que tenga una dispensa del Gobierno de España" dado que la región no ha cumplido con la regla de gasto ni con el objetivo de déficit.



En este sentido, ha destacado que es "muy importante" que se "den pasos en la recuperación de los derechos que han perdido en estos últimos años los empleados públicos" y ha incidido en que se debería "enmarcar" el año 2010, cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "recortó un 5 por ciento el sueldo de los empleados públicos", además de "meter" al país "en una crisis muy profunda".



"Ese acuerdo del 9 de marzo con los sindicatos pone de manifiesto que el Gobierno de España, junto a la sociedad española, ha hecho la tarea de sacar la economía española del agujero en el que estaba, de estar ya en una senda de crecimiento que nadie ya pone en duda en el conjunto de España de la economía española", ha dicho el presidente del PP extremeño.



Así, ha apostillado que "empiezan a cumplirse esos compromisos en el momento en el que empieza a verse que hay valores positivos en el crecimiento económico de nuestro país" y "empiezan" los empleados públicos a "recuperar ese esfuerzo que sin duda hicieron en los años tan duros de la crisis".



PREGUNTAS A VARA



En su intervención, José Antonio Monago también ha trasladado a Vara una serie de preguntas, tales como cuándo va a desarrollar la Ley de la Función Pública de Extremadura aprobada en 2015 y que "la tiene en un cajón", cuáles son los motivos para no adjudicar las comisiones de servicio en la región y por qué no aprueba un calendario "real" de oposiciones con "fechas concretas".



También le ha interpelado cuándo va a negociar con la representanción sindical el nuevo contrato de conciliación y de prestación que prometió para el 1 de enero de 2016, a la vez que ha avanzado que el PP va a "seguir exigiendo garantías" para los 600 trabajadores laborales indefinidos del Ejecutivo autonómico que Vara "pretende echar a la calle".



Unas preguntas que el PP también trasladará mediante iniciativas parlamentarias y en relación a las cuales ha sostenido que son asuntos que "tienen que ver con las responsabilidades del Gobierno extremeño" en materia de Función Pública y empleados públicos y que "habrá quien en Extremadura se deje engañar por echarle la culpa de todo a Madrid".



No obstante ha defendido que todo lo relacionado con infraestructura con presupuesto "propio" de la Comunidad Autónoma "no se desarrolla, no se cumple y nadie se lo reclama", pero que desde el PP "sí" que lo tienen que "reclamar".



ACUERDO DE 9 DE MARZO Y BADAJOZ



En relación al citado acuerdo del 9 de marzo, Fragoso ha afirmado que si como presidente provincial del PP está "comprometido" y defiende dicho acuerdo como alcalde "no" puede "hacer algo diferente", por lo que ha anunciado que el Ayuntamiento de Badajoz va a ser "la primera administración de Extremadura", como lo fue también con el segundo nivel de la carrera profesional, que se va a "sentar a negociar el calendario para cumplir con ese acuerdo".



"Creo que el ayuntamiento tiene que avanzar, tiene que avanzar en las 35 horas, tiene que avanzar en las ILT, tiene que avanzar en los diferentes elementos que marcan el acuerdo", ha agregado el regidor, que ha asegurado que ha dado "instrucciones" a la concejala de Personal, Beatriz Villalba, para que se convoque la mesa general de cara a que se pueda "empezar a hablar sobre estas cuestiones".



POSTURA DE CSIF



Por su parte, Benito Román ha explicado que en la reunión con el PP se han "centrado fundamentalmente" en el citado acuerdo firmado el 9 de marzo entre los sindicatos CSIF, UGT y CCOO y el Gobierno, que ha valorado de forma "muy satisfactoria" dado que los empleados públicos podrán "comenzar a recuperar poder adquisitivo" y "derechos" como las 35 horas semanales o 18 horas lectivas.



Ha abogado además por la recuperación del empleo público "neto que se lleva perdiendo desde hace mucho tiempo aquí" y ha lamentado que desde 2010 hasta ahora se han perdido aproximadamente 6.000 empleos públicos en Extremadura.



De igual modo, Román ha incidido en que CSIF ha entregado el pasado lunes día 12 un escrito de "solicitud urgente" a la Junta de Extremadura para que convoque la Mesa General de Negociación pero que llevan "nueve días sin respuesta" y "sin saber qué intenciones tiene" el Ejecutivo autonómico.



Por ello, ha pedido que dicha Mesa se convoque de forma "urgente" para que "cuanto antes los empleados públicos comiencen a recuperar todos los derechos que se le han arrebatado", ante lo cual ha confiado que Vara "en esta ocasión escuche y le de lo que le corresponde" a dicho colectivo de trabajadores.



Un escrito, ha concluido, que también han remitido a la Universidad de Extremadura que "es autónoma para lo que quiere y dependiente para lo que le da la gana" porque "tampoco" han tenido "hasta el momento ni una sola llamada ni tampoco convocatoria de esa Mesa General".