Vara califica como "buena experiencia" la Escuela de Buen Gobierno de PSOE

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la Escuela de Buen Gobierno que el PSOE ha celebrado este pasado fin de semana ha sido una "buena experiencia", y ha defendido que "no era un congreso, era una escuela de formación, tampoco tenemos que ir todos a todo".



"No parece lógico que tengamos que estar todos en todas partes", ha considerado Fernández Vara este lunes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado por las ausencias en este evento de dirigentes como Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba o Susana Díaz.



En su intervención, Fernández Vara ha destacado la asistencia en este evento de "mucha gente joven, gente con muchas ganas de aprender", tras lo que ha resaltado que todas las personas son "bastante prescindibles".



Fernández Vara ha destacado que el PSOE "ha sobrevivido a muchos de los liderazgos, y unos se van y vienen otros", tras lo que ha destacado la importancia de que "en estos tiempos difíciles y complejos haya gente que se reúne un fin de semana para reflexionar sobre eso, y no sólo para saber y contar cuántos están o quiénes están", ha dicho.



"Vivimos en una sociedad muy compleja, en unos momentos muy complejos, y reflexionar sobre ello, y hacerlo con gente también de fuera, con personas de experiencias, con profesionales de muchos ámbitos, también de la comunicación, pues ha sido una buena experiencia", ha dicho.