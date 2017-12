PSOE pide paralizar la multa de 79,6 millones por ayudas a pastos

20 diciembre 2017 | Publicado : 13:12 (20/12/2017) | Actualizado: 13:33 (20/12/2017)

Ep



El Grupo Parlamentario Socialista-SIEX de la Asamblea de Extremadura ha exigido al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que "actúen" y paralicen la sanción de la Unión Europea (UE) de 79,6 millones de euros a la región por el coeficiente de la superficie de pastos de la dehesa.



De esta manera lo ha manifestado la portavoz de Agricultura del Grupo Socialista en la Cámara legislativa autonómica, María Teresa Macías, este miércoles en rueda de prensa en Mérida, en la que ha explicado que esta multa, contra la que ha recurrido la Junta de Extremadura, "aún está pendiente" de que el Tribunal Supremo de Justicia comunitario dictamine sentencia.



En este sentido, la portavoz de Agricultura del Grupo Socialista ha instado también al Gobierno central a que "dé marcha atrás" y devuelva los 10 millones de euros de la primera sanción que "tuvo que afrontar la tesorería de la comunidad autónoma" respecto a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de años anteriores.



"En total son 89,6 millones de euros los que amenazan a la tesorería de nuestra comunidad autónoma y que condicionan políticas autonómicas que son claves tanto para el ámbito social como el ámbito de la inversión y de la generación de empleo en la región", ha sostenido la diputada.



Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideran que el Gobierno de España "debe afrontar" esta cuestión y "eliminar" las sanciones por el coeficiente de superficie de pactos con las que "estaban amenazando a Extremadura" ya que el "litigio" era, bajo su opinión, entre la Unión Europea y el Estado, "tal y como ha expresado el comisario europeo en una carta enviada la pasada semana".



"REAJUSTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS DE LA PAC"



Por otra parte, María Teresa Macías ha pedido a Mariano Rajoy que su gobierno "afronte un reajuste de la distribución de las ayudas de la PAC" y se revisen los límites de las mismas para que el reparto sea "equilibrado y justo" y "se proteja la actividad profesional y las explotaciones familiares", puesto que las ayudas de la PAC tienen "un problema histórico" pues benefician, bajo su opinión, a los grandes propietarios de explotaciones.



En esta misma línea, la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista ha considerado que esta "responsabilidad" es del Estado y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que "no ha excusas para que no actúen" en este sentido, tras lo que ha felicitado a la Junta de Extremadura por su "enorme pelea" en defensa de los intereses de los ganaderos de la región.



Por otro lado, Macías ha criticado la "inacción" del Gobierno de España y del Ministerio de Agricultura por los recortes "de entre el 20 y el 35 por ciento" en la PAC que "la Unión Europea está planteando como consecuencia del Brexit" y ante los que "el gobierno no está diciendo nada", tras lo que ha defendido estos recortes "no son justos para Extremadura".



Por otra parte, la portavoz de Agricultura también ha considerado "necesario" que el Gobierno central recupere "ya en la campaña de 2018" unas 300.000 hectáreas de dehesa extremeña, "reconocida como hábitat natural en el Reglamento Ómnibus de la PAC", que "se sacaron" del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) para que "estén disponibles" para los ganaderos de la región.



Finalmente, la diputada socialista ha criticado que "no puede haber 17 Políticas Agrarias Comunes" por cada comunidad autónoma, sino que se debe crear "un modelo justo de financiación" que favorezca a la estabilidad de los mercados interiores, así como "una PAC con más recursos" para frenar la despoblación en la región, generar empleo y consolidar el mercado productivo extremeño.