CCOO alerta que la siniestralidad laboral continúa en aumento en Extremadura

CCOO Extremadura ha alertado este viernes de que en el primer cuatrimestre de este año se ha mantenido la tendencia de "aumento" de la siniestralidad laboral debido a la "falta de concienciación empresarial", que provoca que "no" se tomen las medidas "necesarias" para "evitar" los accidentes, y a la "precariedad" en la contratación, "ligada estrechamente con la reforma laboral".



En concreto, para el secretario de Salud Laboral y Acción Sindical de CCOO de Extremadura, Alberto Franco, el hecho de que persista esta "lamentable tendencia" de ascenso de la siniestralidad laboral refleja que ni los empresarios ni los responsables políticos acaban por darle a este problema la "gravedad" que tiene.

"Nadie debería arriesgar su salud y su seguridad por el simple hecho de acudir a su puesto de trabajo", ha aseverado.



A este respecto, recuerda que en Extremadura, según los datos oficiales, en los primeros cuatro meses de este año se ha incrementado el número de accidentes en el trabajo en un 3,6 por ciento, pasando de 8.406 accidentes en el primer cuatrimestre el año a 8.114 en el mismo periodo del año anterior.



Este aumento ha sido "más acusado" en accidentes con baja laboral, con un crecimiento de un 7,49 por ciento, 3.645 frente a 3.918, tal y como informa en una nota de prensa CCOO de Extremadura, en la que añade que a pesar de que los accidentes mortales de trabajadores por cuenta ajena han disminuido, de cinco a dos, los accidentes graves han aumentado pasando de 75 a 78, lo que significa un incremento del 4 por ciento.



De los dos accidentes mortales, uno ocurrió durante la jornada de trabajo y el otro ha sido 'in itinere'. El primero se ha producido en el sector Servicios y el segundo en el sector de Construcción. Ambos han sido por Patologías no Traumáticas (infarto).



SECTORES



Por sectores, el Sector de Construcción ha sido el "más afectado" por accidentes con baja, incrementándose en un 51,03 por ciento, pasando de 341 a 515 accidentes; seguido por el Sector Industria con un 7,75 por ciento; del sector agrícola, con un incremento del 6,88 por ciento; y del sector servicios, con un 0,30 por ciento, señala el sindicato.



Detrás de estos aumentos del número de accidentes laborales y su gravedad están, según CCOO, el "incumplimiento" de la Ley de Prevención de Riesgos por parte de las empresas y que "no se dota a la Inspección de Trabajo de los recursos necesarios para que vigile y sancione a aquellas empresas que no cumplen con esta ley".



Por eso, la organización sindical exige una "ampliación" de la plantilla de la Inspección de Trabajo para que puedan llegar a "más" empresas e "intensificar" su labor "controladora".



Además, la reforma laboral del PP, que a su juicio ha hecho "habitual" la temporalidad y la precariedad en el empleo, ha provocado con ello "la falta de formación necesaria de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención de riesgos y que estos, por miedo a perder su empleo, acepten condiciones inseguras en su trabajo".



Esta "tendencia de aumento" en los accidentes se ve acompañada también por un "preocupante incremento" de las enfermedades profesionales.



Finalmente, durante los cuatro primeros meses de este año, se han declarado un total de 57 enfermedades profesionales en Extremadura frente a las 49 declaradas durante el mismo periodo de 2018, lo que supone un incremento del 16,33 por ciento, sentencia CCOO.