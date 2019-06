UPA-UCE pide al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de un etiquetado de origen

UPA-UCE ha pedido al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de un etiquetado de origen para el arroz, un cultivo que es "fundamental" en Extremadura, donde ocupa casi 25.000 hectáreas, especialmente en las Vegas Bajas del Guadiana.



En esta línea, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha indicado que el bajo precio que ha tenido el arroz en los últimos años debido a la "competencia desleal" de producciones de países terceros y la subida de los costes por la prohibición de determinados fitosanitarios está generando "problemas en las explotaciones", las cuales han pasado de representar unos 400 €/H a unos 800 €/H, además de disminuir su efectividad "de manera creciente".



Así, esta organización agraria ha considerado que la puesta en marcha de los aranceles a Camboya y Myanmar ha tenido un "efecto positivo" en los precios del arroz largo, subiendo los mismos sobre 18 €/T en la campaña pasada, ante lo que espera que este año, con la situación ya asentada, puedan "ser mayores".



Además, la introducción del derecho arancelario ha supuesto el incremento en la siembra de este tipo de arroz, que ha pasado de representar el 50 por ciento de la superficie en 2018, al 65 por ciento en 2019 en Extremadura.



Sin embargo, la organización ha trasladado su preocupación ya que los aranceles son temporales y es necesario buscar soluciones definitivas a este problema.

"Lo más importante es que exista una regulación del etiquetado, tanto a nivel nacional como comunitario, que obligue a poner el origen del producto para acabar con el confusionismo interesado que impide a los consumidores saber lo que compran y arruina a los productores", ha destacado Huertas.



Por otro lado, las prohibiciones de Bruselas sobre la utilización de productos fitosanitarios están "minando" la rentabilidad de las explotaciones y, aunque el sector busca alternativas como la siembra "directa", este año se ha sembrado el 30 por ciento de la superficie regional.



Sin embargo, este método no se puede extender a toda la superficie y además no garantiza un buen resultado todos los años, por lo que UPA-UCE Extremadura ha exigido que se busquen alternativas a los productos prohibidos y, mientras éstas no existan, que se autoricen los actuales.



Además, ha reclamado que las producciones procedentes de países terceros cumplan el principio de reciprocidad, es decir, que se produzcan como en España, porque si no se estaría "engañando al consumidor y favoreciendo la competencia desleal" a las producciones nacionales.



UPA-UCE Extremadura trasladará todas estas cuestiones al Ministerio de Agricultura en la próxima reunión de la sectorial del arroz, que se celebrará en julio, porque si no se adoptan medidas, se podría perder os un sector estratégico para la región.