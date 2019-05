Podemos critica que PAC está "injustamente distribuida" y "favorece" a la gran producción

Ep

Así, lo ha explicado la cabeza de lista de Unidas Podemos Cambiar Europa a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, María Eugenia Rodríguez Palop, cuestionando que la Política Agraria Comunitaria (PAC) está "injustamente distribuida" porque "favorece claramente" a la gran producción agroindustrial.

"Hay unos 1.000 perceptores más o menos que se quedan con el 40 por ciento de los fondos de la PAC", ha sostenido Rodríguez Palop, que se ha opuesto a los "derechos históricos" que "lo hacen es patrimonializar básicamente esas ayudas de la PAC" y ha abogado por establecer unos precios "mínimos" y una "red anticrisis para los tiempos de crisis" en aras de "sacar de alguna manera todo esto que es el sostenimiento de la vida" de las "reglas de la competencia".

Así lo ha señalado Rodríguez Palop durante su intervención este lunes en un acto público en el Hotel Zurbarán de Badajoz, ante un centenar de personas, en el que también han intervenido la candidata número dos de Unidas Podemos Cambiar Europa, Sira Rego; la candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, o la candidata de Unidas Podemos-IU-Equo a la alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz, Erika Cadenas, entre otros candidatos municipales.

En su intervención, Rodríguez Palop ha recordado su procedencia extremeña de un pueblo del sur de Badajoz, Llerena, en relación al cual ha lamentado el proceso de despoblación de las zonas rurales y ha criticado unas declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre "cuánto había hecho" dicha formación por los servicios públicos y las políticas sociales en este tipo de zonas.

En este sentido, ha recordado que el PP sacó una ley de bases en 2013 vigente actualmente y que "lo hace precisamente es vaciar de competencias a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes", y según la cual las mismas "pasarán a manos" de la diputación para que las "pueda ofrecer de manera más barata".

"La diputación que no nos representa de forma directa, más que de forma indirecta, y que además no lo ofrecerá de manera más barata porque no tiene dotaciones presupuestarias tampoco", ha agregado, para criticar que "eso significa que se van a externalizar esos servicios" y "dejar en manos" de "grandes" empresas y contratas y que ésa es la "gran apuesta del Partido Popular" que "dice que va ofreciendo servicios públicos por ahí por los pueblos".

CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA

Para María Eugenia Rodríguez Palop, la despoblación también está relacionada con el "exceso de la concentración de la riqueza", lo cual sucede en Extremadura y en particular en Badajoz y que "enlaza" con la PAC, que en Europa es "importante" y ocupa el 40 por ciento del presupuesto de la Unión Europea.

Sobre la PAC, ha hecho hincapié en que "ahora" se "quiere recortar" y, en concreto, las ayudas directas y al desarrollo rural, sobre las cuales ha apuntillado que es "importante" que no se recorten las primeras y que desde Podemos van a luchar por ello al constituir entre el 20 y el 40 por ciento de la renta de una familia de agricultores, "que por cierto ya tienen una renta muy inferior a la renta media de la población española".

Tampoco se debe "recortar" la ayuda al desarrollo rural según Rodríguez Palop, que ha defendido la incorporación de las mujeres que "son solamente un 30 por ciento y además cobran la mitad" y de los jóvenes que "solamente reciben el 6 por ciento de los fondos" y ha abogado por una simplificación burocrática para el acceso a las ayudas.

En otro momento de su intervención, la candidata de Unidas Podemos Cambiar Europa se ha referido también a que se están firmando tratados de libre comercio "de espaldas a la ciudadanía" y que "suponen una violación clara y abierta de nuestros derechos" y "una bajada total de los estándares de protección" de los derechos laborales y ambientales.

Tratados como el de libre comercio con Estados Unidos, el TTIP que "está en manos de una persona vamos a decir errática", ha dicho en tono irónico en alusión a Donald Trump que "se ha salido" del Acuerdo de París, de la Unesco, que "ha apretado el botón nuclear con Irán" y que "decidió no firmar el TTIP", aunque el Consejo de Agricultura y Pesca "ha dado permiso" a la Comisión Europea para "avanzar" en dicho tratado en ambas cuestiones.

"Algo que es completamente preocupante, más preocupante es que Francia haya dicho no a ese avance en el TTIP por lo que hace, repito, agricultura y pesca, que Bélgica se haya abstenido y que España haya dicho sí", ha alertado, al tiempo que ha planteado que le gustaría que estos tratados "no se hicieran" y que, de hacerlos, que sea "con transparencia", así como una evolución de su impacto o cláusulas de reciprocidad.

Igualmente, Palop se ha referido al cambio climático y la desertificación y ha apostado por los procesos de remunicipalización de servicios "estratégicos" como el agua o la luz para que estén "bajo control público" y "democrático".

LLENAR LAS URNAS "DE NUEVO"

Por su parte, la candidata de Unidas Por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel ha invitado a "llenar las urnas de nuevo" el 26M dado que la región se está "jugando mucho" y, según ha concretado, "parar a las tres derechas" porque Extremadura no se puede "permitir ser una Andalucía 2.0".

A su juicio, es necesario votar "para decidir" qué futuro y qué modelo de Extremadura se quiere: "si queremos un modelo en el que las personas están en el centro, en el que los cuidados estén en el centro, en el que nuestros recursos naturales estén en el centro", ha planteado.

"O queremos un modelo, como el que pretende la derecha, que es en el que haya desprotección ambiental absolutamente, que no tengamos un medio ambiente del que sentirnos orgullosas como quiere el señor Monago, que no tengamos un empleo digno como dice Ciudadanos que apuesta por el despido libre", ha alertado, a la vez que ha considerado que el próximo día 26 hay que votar "con ilusión y no con resignación, con valentía y no con miedo" y "sobre todo por construir un futuro aquí".

En relación a Extremadura, Irene de Miguel ha dedicado una parte de su intervención al tren extremeño, sobre el cual ha comparado las cifras presupuestadas y ejecutadas y ha tildado el Pacto Social y Político por el ferrocarril como una herramienta "absolutamente inútil que no servía ni para reivindicar un tren digno ni para mejorar nuestras infraestructuras", como también ha puntualizado que "solo" Podemos recoge en su programa la reapertura de la Vía de la Plata.

Por último, ha abogado por unas "infraestructuras del siglo XXI" si se quieren "encarar todos los retos que tiene esta tierra", que son "muchos" y entre los que ha situado evitar que la gente se vaya y "crear un horizonte de posibilidad" y "certidumbre" en Extremadura y generar empleo "pero empleo de calidad, no precario".