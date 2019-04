Monago invita a fuerzas política a "destrabar" los "problemas ambientales" de Extremadura

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha invitado al resto de fuerzas políticas a "destrabar" en la próxima legislatura los "problemas ambientales" de la región, ya que, si no se hace, en Extremadura "se quedan los milanos y se van las personas".

En esta línea, Monago ha indicado que, "con todos los respetos a los milanos", si tiene que elegir entre los milanos y las personas, él se queda con éstas últimas, ya que la región no es viable con la pirámide de población que tiene y no aguantaría "a diez años vista".

José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en Mérida por las últimas noticias sobre el proyecto Marina Isla de Valdecañas, a lo que ha indicado que se ha planteado "un incidente de ejecución por parte de la Junta de Extremadura".

"Si es constitucional o no es constitucional en eso no entro, ya entrará en todo caso el Tribunal Constitucional, aquí lo hecho cierto es que durante gobiernos del PSOE se aprobó este proyecto y hay que derribarlo, y esta roncha la van a tener que pagar los extremeños y aquí de lo que se trata es de determinar cómo es la roncha, si es muy grande o no es muy grande", ha aseverado el líder del PP de Extremadura.

También ha considerado Monago que "está roncha" tiene que tener unos responsables y advertido de que, como Extremadura está "al borde del colapso por la mala gestión de Fernández Vara", si es muy elevada la indemnización "hay que coger las llaves --de la región-- y entregárselas a Madrid".

"Que no entretenga Fernández Vara mucho el tema, es decir, aquí los jueces han dicho que esto está muy mal hecho, y esto pasa porque hemos hecho un exceso de protección en nuestra comunidad autónoma, aquí ya prácticamente no se puede hacer nada porque todo está protegido, luego, no nos rasguemos las vestiduras cuando un tribunal dice: 'lo que usted ha hecho en Valdecañas está mal hecho", ha apuntado.

En está línea ha añadido que "seguimos en las mismas" porque ahora también se quiere proteger una parte de la Siberia con la declaración de Reserva de la Biosfera, a lo que ha indicado que luego la región no se puede quejar si viene un promotor para invertir en esta zona y no puede por la protección del terreno.