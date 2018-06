Extremadura presenta un riesgo de sostenibilidad financiera "ligeramente alto"

Ep

Asimismo, la AIReF ha indicado que prevé que, en cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda regional en 2018, los habitantes de Extremadura necesitarían destinar 87 días de trabajo, ligeramente por encima de la media nacional.



Mientras, y en cuanto al componente común, Extremadura es la comunidad cuyos habitantes tienen que hacer un esfuerzo mayor, con 387 días de trabajo para pagar la deuda común.



CONSECUCIÓN DEL NIVEL DE REFERENCIA



Por otra parte, la AIReF ha estimado que la consecución del nivel de referencia del 60 por ciento del PIB se producirá en el entorno del año 2034, si bien advierte de que un escenario alternativo que mantuviera inalterado el déficit estructural, estabilizaría ratio de deuda en el medio plazo en el entorno del 90 por ciento del PIB.



Así lo señala el 'Observatorio de Deuda del primer trimestre de 2018', después de que la ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones públicas se situase en el 98,8 por ciento (1.160,6 billones de euros) en el primer trimestre, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto a finales de 2017.



La Autoridad Monetaria ha advertido de que "a pesar de la reciente evolución macroeconómica positiva y unas condiciones muy favorables en los mercados financieros, la disminución en la ratio de deuda sigue siendo limitada", tras una corrección de nueve décimas del PIB.



El observatorio ha calificado como "probable" la evolución de la senda de la ratio de deuda de las administraciones públicas prevista por el Gobierno en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2018- 2021, aunque ha señalado que la probabilidad de consecución de la misma va disminuyendo a lo largo del horizonte temporal, hasta situarse como "improbable" en al año 2021.



CATALUÑA Y VALENCIA, NO ALCANZARÁN LA META HASTA 2040



En el caso de las comunidades autónomas, ha señalado que las mejor situadas son Islas Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarán un nivel cercano al 13 por ciento de su PIB en los próximos tres años.



Por el contrario, la AIReF ha constatado que existen comunidades que no lograrían llegar al nivel de referencia hasta después de 2040 bajo los supuestos del escenario neutral, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia.



En cuanto a los riesgos para la sostenibilidad para el conjunto del subsector, el documento ha calificado los mismos como "ligeramente altos y distribuidos de manera muy heterogénea entre las distintas CCAA".



En este sentido, ha añadido que se sigue identificando un riesgo muy alto para la sostenibilidad en Cataluña, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Según la AIReF, en las actuales condiciones la vuelta a la disciplina de mercado para estas CCAA no resulta factible.



En el medio de la clasificación se encuentran Andalucía y Extremadura, que presentan riesgo ligeramente alto y Aragón con riesgo medio, frente a nueve CCAA con riesgo ligeramente bajo (Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia) o bajo (Navarra, La Rioja, Canarias, Madrid y País Vasco).



FINANCIACIÓN ESTATAL



Además, la AIReF ha señalado que la financiación estatal sigue incrementándose de forma generalizada, incluso para las CCAA que presentan bajo nivel de riesgo para la sostenibilidad, reflejo de un sistema que "no incentiva la vuelta progresiva a la disciplina de mercado".



En concreto, los mecanismos extraordinarios de financiación a las CCAA han seguido incrementándose tanto en términos absolutos (alcanzando los 168.500 millones de euros en el primer trimestre de 2018) como en términos relativos (casi 60% del total de la deuda del subsector autonómico y más de tres cuartas partes de la deuda de cinco comunidades -Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Islas Baleares y Castilla-La Mancha-).



En términos absolutos, el recurso a los mecanismos sigue siendo desigual por parte de las distintas CCAA, ya que el 70 por ciento del total de los préstamos concedidos de los fondos de financiación a las CCAA pertenece a tres comunidades: Cataluña (32% del total), Comunidad Valenciana (22%) y Andalucía (16%). Las dos primeras son, además, junto con Castilla-La Mancha, las más endeudadas en relación con su PIB.



De su lado, la ratio de deuda bruta del subsector de corporaciones locales se encuentra en mínimos históricos y la deuda neta es cercana al 0 por ciento del PIB, con unos depósitos totales acumulados cercanos a 25.000 millones de euros. De hecho, ha alcanzado el valor de referencia (3% del PIB) de la Ley de Estabilidad.



84 DÍAS DE TRABAJO PARA PAGAR LA DEUDA REGIONAL



En cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda regional, prevé que en 2018, en promedio, los habitantes de una comunidad autónoma necesitarían destinar 84 días de trabajo para amortizar la totalidad de la deuda.



Las comunidades donde se necesitan más días para amortizarla son la Comunidad Valenciana (151), Castilla La Mancha (128) y Cataluña (124), mientras que donde emplean menos jornadas sería en el País Vasco (49), en Madrid (53) y en Canarias (54).



En cuanto al componente común, Extremadura (387), Andalucía (362) y Castilla-La Mancha (340) son las comunidades cuyos habitantes tienen que hacer un esfuerzo mayor. Por su parte, donde menos días de trabajo se dedican a este fin es en la Comunidad de Madrid (197), el País Vasco (200) y Navarra (215).