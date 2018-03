Vara valora "muy positivamente" el acuerdo sobre la subida salarial de los funcionarios

Ep



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado "muy positivamente" el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los sindicatos sobre la subida salarial de los funcionarios.



Así, Fernández Vara ha recordado que ya se había conseguido la recuperación de la paga extraordinaria y los días de libre disposición, aunque quedaban "cosas pendientes" y una de ellas era la recuperación del poder adquisitivo, que, con esta subida, "en gran parte quedaría compensado", ha dicho.



"Luego también, por lo que he oído, van a facilitar que el cumplimiento que la jornada de 35 horas pueda ser una realidad, lo que sería una buena noticia, yo creo que buena para todos", ha valorado el presidente extremeño.



De la misma manera, Vara ha incidido en que "no se trata de quién se cuelga o no medallas" sino de "algo tan importante como que en estos momentos España necesita cuestiones, necesita resolver problemas pendientes y generar un nivel de estabilidad política y paz social que permita que nos ocupemos y preocupemos fundamentalmente de los problemas de la gente, que es de lo que se trata".



Vara ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios antes de asistir, en Villanueva de la Serena (Badajoz), a la clausura la Asamblea de Exportadores de la Federación Española de Productores de Frutas y Hortalizas (FEPEX).