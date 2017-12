Los viajeros en hoteles de Extremadura suben un 8,2% en Extremadura

22 diciembre 2017 | Publicado : 11:12 (22/12/2017) | Actualizado: 12:08 (22/12/2017)

Un total de 94.986 viajeros ha visitado los hoteles de Extremadura durante el pasado noviembre, lo que supone un 8,2 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, por encima del 5 por ciento registrado como media en España en el mismo periodo, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.



En concreto, se han registrado 175.765 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 4 por ciento más que en noviembre de 2016, frente al 2,1 por ciento acumulado a nivel estatal.



Asimismo, han subido las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 5,3 por ciento en la región, y han disminuido las de residentes en el extranjero un 4,7 por ciento. También, a estancia media en la comunidad autónoma se sitúa en 1,85 días, un 4,1 por ciento menos que en el mismo mes de 2016.



Por otra parte, los hoteles en Extremadura ingresan 20,1 euros (47,8 euros a nivel nacional) por habitación disponible, un 5,4 por ciento másque en el año anterior; y facturan 54 euros (79,6 euros en España) de media por habitación ocupada, un 3,2 por ciento menos que en noviembre de 2016.



DATOS NACIONALES



A su vez, los hoteles españoles han registrado casi 17,5 millones de pernoctaciones el pasado mes de noviembre, lo que supone un 2,1% más que en el mismo mes de 2016, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Durante los once primeros meses del año, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en el país han aumentado un 2,8% respecto al mismo periodo de 2016.



El moderado avance interanual logrado en noviembre se debe al aumento del 1,3% en las pernoctaciones realizadas por los visitantes extranjeros y al crecimiento del 3,5% en las realizadas por los residentes en España. La estancia media baja un 2,7%, hasta las 2,9 noches por viajero.



En noviembre se ha cubierto el 50,6% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 1,7%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana ha subido un 2,5% y se ha situado en el 58,8 por ciento.



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se sitúa en el 4,5% en noviembre, lo que supone 1,1 puntos porcentuales menos de la registrada el mes pasado y 0,3 puntos por encima de la registrada hace un año.



La facturación media por habitación ocupada (ADR) en España ha sido de 81,9 euros, un 5,3% más en comparación con octubre de 2016, y el ingreso por habitación disponible (RevPar), condicionado a la ocupación registrada, fue de 55,5 euros, con un repunte interanual del 6,7 por ciento.



Por categorías, la facturación media es de 166,3 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 85,6 euros para los de cuatro y de 61,9 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías son de 108,9 euros, 59,6 euros y 39,5 euros, respectivamente.



REPUNTE DE LOS PRECIOS



En cuanto a los precios por categorías suben en todas ellas, en concreto, en cinco estrellas oro (+2,1%), cuatro estrellas de oro (+4,5%), tres estrellas de oro (+6,3%), dos estrellas de oro (+2,8%) y una estrella de oro (+9,6%), así como en tres y dos estrellas de plata (+3,8%) y una estrella de plata (+4,8%).



Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía son las CC.AA. con mayor ponderación en el precio medio total, suponen el 76,7% del peso total. Los precios hoteleros han subido un 8,3% en tasa anual en la Comunidad de Madrid, un 6,6% en Canarias y un 2,7% en Andalucía. Por el contrario, han descendido un 0,5% en Cataluña durante el mes de noviembre.



Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña han sido los destinos principales de los viajeros residentes en España en noviembre, con un aumento de las pernoctaciones respecto al mismo mes de 2016 de un 2,1% en Andalucía, del 5,2% en la Comunidad de Madrid y del 0,6% en la Comunidad Valenciana. Por contra, las pernoctaciones han caído un 4,1% en Cataluña.



El principal destino elegido por los viajeros no residentes ha sido Canarias, con un 48,8% del total de las pernoctaciones registradas. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros han subido un 0,4% con respecto a octubre de 2016.



Los siguientes destinos elegidos por no residentes han sido Cataluña, con el 13,5% del total y un descenso del 7,3%, y Andalucía, con el 12,9% del total, que ha registrado un aumento del 5,7 por ciento.



GRAN CANARIA ACAPARA PERNOCTACIONES



Por zonas turísticas, Sur de Gran Canaria ha presentado el mayor grado de ocupación por plazas (80,8%) y la mayor ocupación en fin de semana (82,3%). La Isla de Tenerife registra el mayor número de pernoctaciones, con más de 1,9 millones.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones han sido Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Este último ha presentado el mayor grado de ocupación por plazas (82,1%) y el mayor grado de ocupación en fin de semana (83,7%).



Los viajeros que han llegado a España procedentes de Alemania y Reino Unido concentraron el 22,4% y el 21,3%, respectivamente, de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en noviembre, con crecimientos del 1% en el mercado alemán, mientras que el británico ha caído un 3,4 por ciento.



Los siguientes mercados emisores han sido los procedentes de Francia, Suecia e Italia. De los tres, únicamente el mercado francés ha crecido (+1,4%), mientras que Suecia e Italia han registrado descensos del 3,2% y del 1,1% respectivamente.