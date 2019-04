Polo: Proyecto de Ciudadanos es "el de la igualdad entre españoles y entre territorios"

Ep

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Cayetano Polo ha defendido que "España y Extremadura necesitan que Albert Rivera sea presidente" porque "el proyecto de Ciudadanos es el de la igualdad entre españoles, entre territorios y entre las distintas comunidades autónomas".



"El único proyecto que hoy por hoy puede superar al bipartidismo que tanto daño ha hecho no solo a esta Comunidad Autónoma sino a todo el país es el de Ciudadanos", ha señalado Polo en la noche de este jueves en Badajoz durante el acto de inicio de la campaña electoral para las elecciones generales de próximo 28 de abril.



En ese sentido, Polo ha reivindicado que "el único proyecto capaz de echar a Sánchez de la Moncloa es el de Ciudadanos", tras lo que ha recordado que Rivera ha tendido la mano a Pablo Casado "para que de una vez por todas se levante del sillón y empiece a trabajar y diga si quiere o no quiere coger esa mano que ha ofrecido Albert".



"Estamos convencidos de que Albert será el presidente del Gobierno", y de que las soluciones vendrán de su mano, ha señalado Cayetano Polo, quien ha destacado que los candidatos en Extremadura "formarán parte de este proyecto histórico que hará que España y Extremadura cambien de una vez por todas", ha concluido.



Por su parte, la cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Badajoz, María José Calderón, ha aseverado que "Ciudadanos trae el mejor proyecto debajo del brazo, el que devolverá a los españoles la convivencia y la igualdad", informa Ciudadanos en nota de prensa.



Calderón ha mostrado su "ilusión e impaciencia" porque gracias a Ciudadanos "la humillación a Extremadura se va a acabar", tras lo que ha aseverado que "comienza una nueva era, la era de los ciudadanos libres e iguales", ha dicho.



"Traemos un equipo preparadísimo. Vamos a salir a recorrer todos los pueblos de esta preciosa región y estoy segura de que muchísimos ciudadanos nos van a apoyar porque somos la única alternativa real de futuro", ha remarcado.



INICIO DE LA CAMPAÑA EN CÁCERES



Por su parte, la cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Cáceres, María Victoria Domínguez, ha arrancado la campaña electoral en la capital cacereña, donde ha destacado la necesidad de conseguir unos buenos resultados en las elecciones para "echar a Pedro Sánchez de la Moncloa".



Domínguez ha asegurado que "un dirigente que ha sido capaz de hacer un pacto de investidura con los separatistas, con los nacionalistas, con los que acaban de dar un golpe de Estado en el Parlamento de Cataluña, no puede seguir gobernando un país".



"Albert Rivera necesita tener un grupo parlamentario compacto, fuerte", una tarea "muy importante" que Domínguez se ha comprometido a hacer "por Cáceres y por Ciudadanos".



Así, ha reafirmado que España "necesita un proyecto europeísta, liberal, que dé estabilidad política a la nación, con las cosas muy claras, teniendo presente que todos los españoles son iguales ante la ley", ha concluido.