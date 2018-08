Dos de los trenes que circulan por Extremadura serán sustituidos este viernes

Dos de los trenes que prestan servicio en Extremadura serán sustituidos este viernes por dos nuevos modelos de la serie S-599, con los que "mejorará la prestación de los actuales y su seguridad y aumentará el número de plazas".



De esta forma, Renfe inicia este viernes, 3 de agosto, la renovación de once trenes en Extremadura comprometida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, durante la reunión del Pacto por el Ferrocarril en Mérida, en la que anunció la sustitución de 11 trenes a partir del mes de septiembre y en el plazo de un año.



Por tanto, con la renovación este viernes de los dos primeros trenes se "adelanta" un mes el compromiso del Ejecutivo regional, y a partir de ahí, el proceso de renovación seguirá "de forma escalonada" hasta mayo del próximo año, cuando quedarán sustituidos los once trenes previstos, según informa Renfe en nota de prensa.



Los dos trenes 599 entrarán en servicio este viernes realizando los trayectos de Media Distancia Madrid-Badajoz, con hora de salida a las 08,04 horas y Madrid-Cáceres con salida a las 14,48 horas, y "una vez realizados estos dos servicios se incorporarán al parque de Extremadura y estarán disponibles para estos y otros trayectos".



Los 11 trenes que serán reemplazados pertenecen a la serie S-598, que prestan servicio de Media Distancia de Extremadura, que tienen una antigüedad mínima de 15 años y "concentra el 72 por ciento de las incidencias motivadas por problemas del material en Extremadura", señala Renfe.



Finalmente, destaca que los nuevos trenes pertenecen a la serie S-599 es un modelo que "no supera los 10 años de antigüedad", y además de aportar "mayor fiabilidad" que el anterior modelo, los nuevos trenes incrementan la oferta de plazas, ya que dispone de 181 (una de ellas para personas con movilidad reducida) frente a las 168 plazas del tren S-598.