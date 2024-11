La Diputación de Badajoz promueve la digitalización de los autónomos

Este jueves, se ha presentado el proyecto ‘Digitalízate Badajoz’, financiado con una subvención nominativa de 100.000 euros de la Diputación y la beneficiaria es la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según el presidente Miguel Ángel Gallardo, los autónomos y autónomas tienen un papel esencial para el tejido productivo de la región. En octubre de este año, se contabilizaron 80.509 autónomos en la región, un 1,2% más que en diciembre del pasado año.

Gallardo ha añadido que el proyecto que presentó la presidenta de ATA, Candelaria Carrera, va muy en línea con las políticas que la Diputación lleva a cabo.

“Lo importante no es tanto el dinero sino las medidas que se ponen en marcha con esta subvención, en concreto ‘Digitalízate Badajoz’, y la digitalización no es otra cosa que el ser o no ser, una empresa permanecerá en el futuro si es digital pero desaparecerá si no lo es”, destacó.

El presidente hizo hincapié en la protección ante los ciberataques “ya que solemos pensar que los ciberdelincuentes atacan a las grandes empresas y eso es un error, porque estas están protegidas ya que tienen a los mejores para para hacerles frente, pero no así en los pequeños negocios, y es ahí donde está el peligro y la desprotección”.

La presidenta de ATA, Candelaria Carrera, dijo que la asociación cuenta entre sus fines apoyar el emprendimiento a través del autoempleo y la consolidación de los negocios para hacerlos crecer y que sean cada vez más competitivos.

“Es cierto que el colectivo ha dado pasos de gigante en los últimos años con respecto a la digitalización, sobre todo a raíz de la pandemia, pero seguimos detectando muchas deficiencias en lo relativo a la formación y en la implementación de herramientas tecnológicas que sean adecuadas a las distintas actividades y sectores”, destacó Candelaria Carrera.

Asimismo, ha añadido que ‘Digitalízate Badajoz’ se llevará a cabo a través de diferentes acciones que tienen como base fundamental la formación y el asesoramiento personalizado, individual e integral.

Explicó que el proyecto se llevará a través de 4 ejes prioritarios: apoyo a la consolidación de las personas trabajadoras autónomas, digitalización, ciberseguridad y fomento de la cultura emprendedora y, se pondrá en marcha el primer premio al autónomo y autónoma de la provincia de Badajoz.