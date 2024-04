Técnicos Cicytex revisan herramientas informáticas para certificación energética edificios

Técnicos especializados del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) han realizado una revisión de las bibliotecas de materiales de las herramientas informáticas para la certificación energética de los edificios, identificadas como documentos reconocidos por el Código Técnico de la Edificación.

Así pues, fruto de este trabajo ha sido la incorporación a dichas bibliotecas materiales naturales y reciclados que no estaban incluidos en los programas, o bien aparecían mal ubicados o con valores desactualizados.

En concreto, se trata de materiales procedentes del corcho, kenaf y cáñamo, entre otros, que han sido caracterizados, simulados o incluidos en las actividades del proyecto hispano-luso LIFE ReNatural NZEB, con el objetivo de que "el personal técnico vinculado al sector de la construcción pueda conocerlos e implementarlos en el diseño o rehabilitación de edificios".

Todos los materiales identificados han sido incluidos en dos grupos, como son por un lado, aquellos que disponen de marcado CE y de una descripción adecuada de los parámetros necesarios sí han sido incluidos en las bibliotecas de los softwares de certificación.

Para facilitar el acceso a esta información, se ha elaborado un documento donde se recogen las instrucciones a seguir para la actualización de las bibliotecas.

Por otro lado, aquellos que no tienen marcado CE o no cuentan con una identificación correcta de dichos parámetros y, por tanto, no puedan incluirse en las bibliotecas, se han recogido en un catálogo diferente, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Ambos documentos están disponibles en el apartado 'Publicaciones' del portal web de Cicytex.

NUEVAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Cabe destacar que LIFE ReNatural NZEB es un proyecto cofinanciado con la Contribución del Programa LIFE de la Unión Europea, cuyo reto ha sido "ensayar y promover nuevas soluciones constructivas para alcanzar edificios de consumo de energía casi nulo con baja huella de carbono empleando materiales y productos naturales y reciclados".

Este trabajo, liderado por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, ha contado también con la participación del Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac), la Universidad de Córdoba, la empresa pública Urvipexsa, el Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade (Itecons), y el Laboratorio Nacional de Energía y Geología de Portugal (LNEG), además del Cicytex.