La nueva regulación para los criptoactivos: la CNMV se centra en la ciberseguridad

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha anunciado su Plan de Actividades para 2024, marcando un año de numerosas transiciones y nuevas responsabilidades ante la inminente regulación sobre criptoactivos y cuestiones de ciberseguridad. El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, destacó la importancia de adaptar el sector financiero a las innovaciones tecnológicas, siempre con el objetivo de proteger a los inversores minoritarios y promover la estabilidad financiera.

El plan detalla una serie de 42 iniciativas específicas que se implementarán a lo largo del año, buscando la protección de los inversores y la integración efectiva de las finanzas sostenibles. Una de las principales preocupaciones es asegurar que los productos financieros comercializados vengan acompañados de información clara sobre los riesgos asociados, especialmente aquellos que promueven características ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Nuevas competencias en criptoactivos y ciberseguridad

Uno de los pilares del plan es la supervisión rigurosa de los mercados de valores, con especial atención a los productos y servicios financieros innovadores, como los criptoactivos. La entrada en vigor del Reglamento europeo MiCA (Mercado de Criptoactivos), prevista para diciembre de 2024, es otra iniciativa importante. Además, la CNMV se enfoca en la preparación para el Reglamento DORA (Acto de Resiliencia Operacional Digital), que establece requisitos de resiliencia operacional digital para el sector financiero, aplicable a partir de enero de 2025.

El enfoque de MiCA incluye obligaciones tanto para los emisores como para los proveedores de servicios de criptoactivos, estableciendo un marco que requiere autorización para los emisores y que impone normas prudenciales, de gobierno corporativo y de protección al inversor. Las criptomonedas con más futuro aquí deben seguir estas nuevas reglas, pero este reglamento no cubre todos los criptoactivos existentes, como aquellos considerados instrumentos financieros bajo legislación actual o criptoactivos únicos y no fungibles (NFTs). Regula la negociación de criptoactivos como Bitcoin en plataformas, por ejemplo?.

A pesar de las nuevas regulaciones, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha advertido que la normativa no elimina todos los riesgos asociados con los criptoactivos, subrayando que estos no tendrán el mismo nivel de protección que otras alternativas de inversión. La legislación no contempla la creación de un fondo de garantía de inversores, lo que significa que, aunque los criptoactivos estarán regulados, no ofrecerán un nivel parejo de protección. Las empresas del sector han acogido la regulación como un paso positivo hacia la claridad regulatoria, viendo el potencial de MiCA para mejorar la imagen del sector y fomentar la adopción generalizada de criptoactivos, proporcionando mayor seguridad jurídica y confianza tanto para las entidades como para los inversores?.

Transparencia en las transacciones

Entre las diversas iniciativas, la CNMV planea reforzar la supervisión de la información en materia de sostenibilidad, con el objetivo de identificar y prevenir el "greenwashing". Además del Reglamento MiCA, el DORA (Digital Operational Resilience Act) es una iniciativa clave que la CNMV tiene en su radar. También está en el radar de la Comisión el análisis de la representatividad femenina en los órganos de dirección de las entidades supervisadas, así como la evaluación de medidas para alinear las sanciones aplicadas con las prácticas europeas.

La estrategia de la CNMV para 2024 refleja claramente su compromiso con adaptarse a los cambios del mercado financiero, asegurando al mismo tiempo la protección de los inversores y promoviendo una mayor sostenibilidad y transparencia en el sector. Las nuevas regulaciones sobre criptoactivos y ciberseguridad son desafíos importantes que requieren una respuesta adecuada, buscando la protección de los inversores y la estabilidad en el mercado financiero. El camino hacia un mercado de criptoactivos regulado y seguro es un paso hacia el fortalecimiento de la confianza en el ecosistema financiero digital, asegurando que las inversiones en criptomonedas sean accesibles y seguras para todos.