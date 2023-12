Un proyecto ayudará a orientar investigación hacia necesidades reales pymes de Eurorregión

La Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEX) coordina un proyecto internacional, dotado con un millón de euros de presupuesto, que busca crear "un ecosistema hispano-luso de innovación para guiar los recursos y capacidades de investigación hacia los retos de la empresa en Extremadura, Centro de Portugal y Alentejo".

Concretamente, cofinanciado por el Programa Interreg VI A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, este programa, denominado Driven, tiene como objetivo impulsar la transformación industrial y el emprendimiento de base tecnológica desde la especialización inteligente de las regiones participantes, que "establece las prioridades económicas, científicas y tecnológicas para sacar partido a las ventajas competitivas y oportunidades que brinda la Eurorregión Euroace", según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Así pues, y hasta junio de 2026, Driven pretende dirigir los recursos y las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de la zona transfronteriza hacia los retos estratégicos del tejido empresarial, con especial atención a las pymes industriales, explica el Ejecutivo regional.

Para conseguirlo, en el proyecto participan la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres y su homóloga de Badajoz; el Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT); la Incubadora Associação para o Desenvolvimento de Atividades de Incubação de Ideias e Empresas-IPN, la Agencia de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL) y el Centro de Inovação no Centro de Portugal (Tagusvalley).

Así, con Driven se ha creado un programa de actividades y acciones estratégicas, como la creación y promoción de un observatorio de innovación abierta de la Euroace, proceso por el que las empresas expresan sus retos a la comunidad científica y tecnológica para que, a través de la cooperación, se recaben las posibles ideas y soluciones que ésta puede proporcionarles, asumiendo así un riesgo menor que si desarrollasen internamente sus propias soluciones, señala.

El observatorio se complementará con acciones formativas y procesos específicos de identificación y lanzamiento de retos individuales y sectoriales para la industria de la Euroace.

Finalmente, se creará una plataforma que reúna toda la información e iniciativas del proyecto, que permita el intercambio y puesta en común de conocimiento, la identificación de soluciones tecnológicas y el desarrollo de programas de preaceleración, incubación y aceleración de nuevas iniciativas empresariales.