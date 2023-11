UCE aconseja contraseñas seguras y dispositivos actualizados para evitar robo de datos

El uso de contraseñas seguras, dispositivos actualizados y navegar con cautela son las "mejores armas" de los usuarios para proteger sus datos en internet, según la Unión de Consumidores de Extremadura.

Así lo indica con motivo de la celebración, este jueves, 30 de noviembre, del Día Internacional de la Seguridad de la Información, cuyo propósito es concienciar sobre la importancia de proteger la información y las herramientas que la gestionan.

Protección que ha aumentado su importancia tras la pandemia, que ha impulsado cambios en la forma en la que el ciudadano opera con su entidad financiera, en la realización de compras y, en general, a insertar datos personales y bancarios en "cientos de páginas web".

Para evitar problemas, la asociación señala que es necesario aplicar algunas prácticas para proteger sus datos que, sin interferir en su experiencia de navegación, van a convertirla en "mucho más segura".

En primer lugar recomienda leer con atención los correos electrónicos para evitar caer en engaños como el phishing. Así, hay que asegurarse de conocer al remitente, ver si la dirección o el mensaje están escritos correctamente, y no abrir archivos adjuntos si no se trata de un correo seguro, y "nunca" hay que compartir "información sensible".

El uso del factor de doble autenticación, las copias de seguridad o la actualización del software de los dispositivos, son otras medidas efectivas, ya que las nuevas versiones de software tienen parches de seguridad que refuerzan los puntos vulnerables por donde los hackers pueden acceder a los dispositivos.

También cerrar la sesión si se comparten tus dispositivos, así como las cuentas en redes sociales o páginas web de compras y transacciones una vez se termina de usar.

Asimismo, desaconseja el uso de redes sociales y recomienda comprobar que la web sea segura. Para ello, hay que confirmar que la dirección empieza por HTTPS (Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro, por sus siglas en inglés) e incluye un candado a un lado. Usar firewall y antivirus y restringir el uso de la WIFI particular, son otras medidas efectivas.