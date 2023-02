Abierto plazo de solicitudes para la convocatoria de teletrabajo en Administración General

El plazo de solicitudes para optar a la nueva convocatoria para el desempeño de puestos de trabajo de prestación del servicio no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en el ámbito de Administración General, se abre este miércoles, 15 de febrero, según la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) este pasado martes.



En concreto, la oferta contempla un total de 1.347 plazas mínimas, lo que supone 235 plazas más que en la anterior de 2022, en un contexto de "consolidación" de esta modalidad de trabajo que alcanza ya su quinta convocatoria con la vocación de favorecer la "conciliación laboral, personal y profesional de los empleados públicos".



"Una flexibilización en la modalidad de trabajo que no supone, en ningún caso, una disminución de la dedicación y de la calidad en el servicio", según ha informado la Junta en una nota de prensa.



Por centros directivos, la convocatoria incluye 300 puestos de trabajo en la Consejería de Hacienda y Administración Pública; 280 en Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio; 214 en Sanidad y Servicios Sociales; 168 en Educación y Empleo, 68 de ellos correspondientes al Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe); 126 en Cultura, Turismo y Deporte; 110 en Movilidad, Transporte y Vivienda; 70 en Economía, Ciencia y Agenda Digital; 30, en Transición Ecológica y Sostenibilidad; 35 en Presidencia y 14 en Igualdad y Cooperación para el Desarrollo.



Como ya sucedía en anteriores procesos, las empleadas públicas que se hallen en periodo de gestación, las que acrediten su condición de víctima de violencia de género y los empleados públicos residentes en localidades distintas a las del centro de trabajo por motivos de salud pueden solicitar su adhesión al teletrabajo en cualquier momento y, por tanto, no están sujetos a los plazos de esta convocatoria.



Cabe destacar que el plazo de solicitudes tiene una duración de diez días. Toda la información sobre la convocatoria se puede consultar a través del Portal del Empleado Público (http://portalempleado.gobex.es/empleado/inicio.jsp).