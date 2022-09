Más de mil extremeños y extremeñas "cacharrean" durante el verano en los NCC

El Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura ha llegado a más de 1.000 personas a través de su campaña de verano 'Cacharreo Summer'.

Así pues, en el marco de la misma se han desarrollado 130 acciones en los Centros de Competencias Digitales - NCC repartidos por toda Extremadura.

En concreto, el proyecto, que comenzó el pasado mes de julio y ha concluido hace tan solo unos días, ha contado con la participación, en su mayoría, de jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, aunque también han podido "cacharrear" personas demandantes de empleo y personas profesionales autónomas, empresarias o emprendedoras.

La campaña, diseñada desde la base de la cultura maker y la impresión 3D, ha acercado a la población el concepto de la filosofía 'Do It Yourself' (DIY) o 'hazlo tú mismo', desarrollada a través de talleres prácticos en los que han podido crear sus primeros modelos 3D, conocer los métodos de impresión 3D actuales y adquirir las competencias digitales necesarias para manejar las impresoras 3D.

Otras temáticas han girado en torno a la programación creativa, la robótica y la inteligencia artificial, permitiendo a las personas participantes iniciarse en el ámbito de la programación mediante el uso de herramientas visuales. Gracias a la programación han creado sus primeros contenidos digitales tanto para ordenador como para dispositivos Android. También han aprendido a dar órdenes a un robot y descubrir el interesante mundo de la inteligencia artificial.

En un impulso por familiarizar a la ciudadanía extremeña con las estrategias de la administración que buscan agilizar el acceso a los servicios públicos a través de las tecnologías digitales, la campaña del "cacharreo" ha ofrecido talleres interactivos sobre territorios inteligentes y realidad virtual, según informa en una nota de prensa la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex).

TALLERES

De esta manera, las personas participantes han podido comprobar, a través del uso de placas Raspberry PI y Arduino con sensores y actuadores, cómo se produce la conexión a Internet entre los dispositivos electrónicos que ofrecen a diario servicios y oportunidades a la sociedad.

El proyecto también ha estado presente en los lugares de encuentro de la población, con exposiciones en las que se ha mostrado el producto resultante de las acciones realizadas durante los talleres, permitiendo a los visitantes disfrutar y comprobar la finalidad de las tecnologías habilitadoras digitales (THD), enfatizando su utilidad y facilidad de aprendizaje.

Estas 'Expo maker' han congregado a unas 200 personas en las localidades de Pinofranqueado, Olivenza, Usagre, Cañamero, Trujillo, Puebla de la Calzada y Don Benito, coincidiendo en esta última con la celebración de la VI Semana de la Juventud, desarrollada en colaboración con las Concejalías y el Espacio para la Creación Joven de Don Benito.

Como colofón a esta campaña estival, se realizará una última 'Expo maker' en el stand de la oficina de turismo en la Feria Internacional Ganadera de Zafra durante los días 29 y 30 de septiembre y el 3 de octubre, de 10 a 14 horas.

En todas estas localidades se han llevado a cabo actividades de robótica utilizando el robot MBot, realizando pruebas de sensores con circuitos creados y demostrando cómo programar herramientas fabricadas con materiales de reciclaje (como cajas con papel de aluminio y la herramienta Makey-Makey).

Todo ello ha permitido al público asistente interactuar y conocer el funcionamiento de diferentes impresoras 3D, pudiendo diseñar piezas personalizadas, en un ambiente favorecido por el trabajo en equipo y la creatividad, dos de las habilidades blandas más demandadas por las empresas en la actualidad.

La campaña 'Cacharreo Summer' se ha proyectado también con un carácter internacional que ha estado marcado por la presencia de Tomás Díez Ladera, experto invitado a la 'Conexión con personas expertas' celebrada en julio. Ladera es director de los proyectos Fab Lab Barcelona y FAB City en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y actualmente trabaja como estrecho colaborador con la Fab Foundation y el MIT en el desarrollo de la red de Fab Labs en todo el mundo.

Finalmente, cabe recordar que el Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura es un programa financiado por la Junta de Extremadura -Consejería de Educación y Empleo-, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex).