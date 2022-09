Cáceres acogerá el Extremadura Digital Day con la participación de 350 personas

Ep

Unas 350 personas se darán cita, en Cáceres, el próximo 1 de octubre en el Extremadura Digital Day, dirigido a empresas que quieran mejorar su competitividad a través de la innovación, pero también a particulares que buscan lo último en tecnologías de la información y la comunicación.



Se celebrará en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de la capital cacereña donde intervendrán 21 ponentes en las diferentes actividades que se han diseñado, como las charlas y talleres de desarrollo basadas en la experiencia, novedosas o poco convencionales y para todos los niveles.



También habrá colectivos y profesionales que presentarán proyectos sobre robótica, fabricación digital, open hardware, entre otros temas, y se desarrollarán coloquios de negocios sobre productos y tecnologías ya existentes, así como sobre las últimas tendencias y modelos de negocio digital.



Se trata de la tercera edición de este evento que nació en 2018 y que no ha podido celebrarse durante 2020 y 2021 debido a las restricciones por la pandemia. Ahora regresa con un carácter formativo pero también abierto a la ciudadanía en general para que conozcan los últimos avances del sector tecnológico, según ha explicado el organizador del evento, Carlos Rodríguez, en la presentación del Extremadura Digital Day este lunes.



SE NECESITAN TRABAJADORES TECNOLÓGICOS



Un sector que en Cáceres da empleo a unos 700 trabajadores en unas 40 empresas tecnológicas pero que necesita más personal cualificado. De hecho, según ha indicado Rodríguez, el mercado laboral cacereño podría absorber "de forma automática" a entre 500 y 1.000 trabajadores en el próximo año.



"No solo hablamos de ingenieros informáticos o de telecomunicaciones, las empresas tecnológicas también necesitan diseñadores gráficos, expertos en márketing, sociólogos, etc...", ha apuntado Rodríguez, quien ha resaltado que hay que potenciar la Formación Profesional en perfiles tecnológicos para lograr una capacitación laboral acorde a la demanda del mercado laboral.



De hecho, la provincia de Cáceres ha sido la que más ha crecido en el último año en creación de empleo tecnológico con más de 1.330 puestos de trabajo, lo que supone un crecimiento del 90%, debido sobre todo a la posibilidad del teletrabajo que hace que se pueda desarrollar un proyecto para multinacionales desde el mundo rural, y que se ha visto incrementado con la pandemia.



En la presentación del Extremadura Digital Day, ha estado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, quien ha destacado la importancia del sector tecnológico en la ciudad donde se asientan varias empresas y crece en número de empleos, concluyendo que "es una oportunidad para conocer los últimos avances".