Lanzan Pasaporte Digital de la Ruta Vía de la Plata para mejorar experiencia en itinerario

Con el objetivo de ayudar a mejorar la experiencia del viajero en este itinerario histórico, esta nueva aplicación para dispositivos móviles (app) es gratuita y está disponible para su descarga tanto para sistemas Android (Google Play) como para sistemas iOS (Apple Store).

La app del Pasaporte RVP tiene una interfaz de usuario sencilla y de carga rápida, y no incluye publicidad de ningún tipo.



Este lanzamiento coincide con la celebración del 18º aniversario del Pasaporte de la Ruta Vía de la Plata. El Pasaporte RVP en formato papel se lanzó en 2004 como un documento personal e intransferible de distribución gratuita que, a modo de acreditación, certifica que su portador está recorriendo la Ruta Vía de la Plata y le permite beneficiarse de descuentos y ventajas en establecimientos colaboradores de la Ruta.



"Ahora que se hace mayor de edad se adapta a los nuevos tiempos y se hace digital: la tecnología puesta al servicio del viajero para mejorar su experiencia turística", según el presidente de la Red de Cooperación, Rafael Pacheco.



La aplicación del Pasaporte Digital de la Ruta Vía de la Plata marca de este modo un "punto de inflexión" en la identificación del viajero,



Además de facilitar su sellado (podrá sellarse, aunque la oficina de turismo esté cerrada), otra de las ventajas de esta actualización es el big data que genera acerca de la experiencia del viajero.



De igual modo, el Pasaporte Digital de la Ruta Vía de la Plata permitirá crear una gran base de información gracias a la trazabilidad que deja el viajero con su sellado, utilización de descuentos y ventajas; y también conocer mejor el flujo de viajeros a lo largo de la Ruta.



Todo eso posibilitará mejorar la calidad de los servicios turísticos, según apunta en nota de prensa la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata.



CAMBIO A LA VERSIÓN DIGITAL



Tener este pasaporte integrado en el móvil, no deja de ser una ventaja como lo es ya poder pagar a través de este dispositivo o acceder a entidades bancarias, oficinas o centros de ocio, convirtiendo en contactless muchos gestos y trámites cotidianos.



El Pasaporte Digital de la Ruta Vía de la Plata no recaba datos personales y la única vinculación pasaporte-usuario es una dirección de correo electrónico.



Quienes tengan el pasaporte en su versión impresa podrán solicitar el cambio a la versión digital (el viajero conservará los sellos que ya tiene); y quienes prefieran seguir solicitando la versión en papel, podrán hacerlo.

Ambos convivirán (el pasaporte impreso no desaparecerá) y, además, su uso se podrá combinar. Es decir, el viajero podrá utilizar indistintamente, según prefiera o le resulte más cómodo su pasaporte en versión impresa o en versión digital.



SORTEO ANUAL



Asimismo, cada año, todos los viajeros que hacen llegar a la Oficina Técnica de Gestión de la Red de Cooperación copia de su Pasaporte con sellos de, al menos, 10 municipios miembros asociados, entran en el sorteo de tres fines de semana para dos personas (dos noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno) en alguna de las localidades en la Ruta Vía de la Plata.



Quien presenta el Pasaporte con los sellos de todos los municipios asociados recibe automáticamente un diploma acreditativo y un premio.



Para obtener el Pasaporte, sólo hay que solicitarlo en las Oficinas de Turismo de los municipios miembros de la Red de Cooperación o bien cubrir el formulario online alojado en la web de la Ruta y en unos días el interesado lo recibe, sin coste alguno, en la dirección postal proporcionada.



Desde 2004 hasta hoy, se han emitido casi 53.000 pasaportes. En este tiempo, el documento ha ido evolucionando adaptándose a los tipos de viajeros que se animan a recorrer la Ruta.

Así, en estos años se ha lanzado también un pasaporte específico para los viajeros en moto y otro para los viajeros en bici.



RED



Cabe recordar que, la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y sin ánimo de lucro constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la Plata y en su área de influencia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos turísticos de las poblaciones que la integran y revalorizar los múltiples atractivos que este itinerario representa por su variedad y amplitud.



Un gran circuito turístico articulado a lo largo de casi 1.000 kilómetros y una extensión que supera los 100.000 kilómetros cuadrados, en torno a un eje de ciudades con "importante" patrimonio histórico, el conjunto de "excelentes" recursos naturales y paisajísticos, y las diversas culturas locales presentes en el territorio.



Actualmente, forman parte de la Red de Cooperación los ayuntamientos de 33 municipios (Gijón, Llanera, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente, Zamora, Guijuelo, Béjar, Candelario, Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Garrovillas de Alconétar, Casar de Cáceres, Cáceres, Aldea del Cano, Mérida, Los Santos de Maimona, Zafra, Medina de las Torres, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona, Santiponce y Sevilla) y la Diputación de Cáceres.