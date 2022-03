UCE-Extremadura pone a examen a las compañías de telefonía a través de 611 encuestas

Uno de cada tres extremeños encuestados por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha asegurado haber tenido algún conflicto con su operador de telefonía. Los motivos principales de estas disputas son por la interrupción de los servicios contratados, facturaciones excesivas y llevar a cabo cobros en los ciclos de facturación por un importe superior a lo acordado en el contrato.

"Lo único positivo de este dato es que la práctica totalidad de quienes tuvieron algún problema, reclamaron, en la mayoría de las ocasiones, por teléfono ante el servicio de atención al cliente del operador correspondiente", ha apuntado la UCE.

En concreto, este canal, según ha recalcado la asociación en una nota de prensa, es rápido y ha invitado a recordar que se debe solicitar un número de referencia de la reclamación, ya que hará falta para hacer su seguimiento o, en su caso, reclamar en segunda instancia a otros organismos.

Para ello, la Unión de Consumidores de Extremadura ha realizado un total de 611 encuestas, de las que un tercio se han centrado en el ámbito rural, consciente de que los problemas son muy diferentes allí que en las ciudades.

FIDELIDAD CON LAS COMPAÑÍAS

Así, casi la mitad de nuestros encuestados "urbanos" (49%) ha manifestado que lleva más de tres años con su operador telefónico actual. Sin embargo, en los municipios más pequeños esta fidelidad no es tan acusada, y más de la mitad de los encuestados lleva menos de dos años con su operador.

Esta diferencia, a juicio de la UCE, se debe a que los servicios en el mundo rural "no son tan perfectos ni tan continuos" y los ciudadanos van cambiando en busca de aquel operador que se acerque más a cumplir sus objetivos.

En este sentido, llama la atención que un 55 por ciento de los urbanitas tiene claro que no probará con una nueva compañía en los próximos meses, y en los municipios menos poblados, se dispare este porcentaje hasta rozar el 70 por ciento.

Otro de los problemas detectados es la claridad de las facturas, pues un tercio de los encuestados manifiesta que no las entiende, porcentaje más acusado en los mayores de 45 años, ha destacado la UCE.

Sobre el tipo de servicios contratados, un 73 por ciento ha manifestado tener contratado un servicio de línea fija. Así, llama la atención que, en el mundo rural, este porcentaje se reduzca hasta el 62 por ciento.

Actualmente, la línea de telefonía fija está ligada a la conexión de banda ancha y, lamentablemente, en demasiadas ocasiones, no es posible contratar fibra óptica en muchos de los pueblos, por lo que no tiene sentido tener una línea fija que la mayoría no usa.

Por otro lado, un 98 por ciento ha manifestado tener contratado un servicio de línea móvil con su compañía telefónica, sin que haya diferencias notables en función del lugar en el que se resida. De hecho, en pueblos y ciudades, tres de cada cuatro encuestados afirma tener dos o más líneas móviles. Sí que hay diferencias en la conexión a Internet.

Así, mientras en las poblaciones más populosas, el 90 por ciento de encuestados tiene conexión a Internet en casa (79% fibra y 11% adsl), este porcentaje desciende nada menos que 15 puntos en el ámbito rural (53% fibra y 20% adsl).

También, y en cuanto al porcentaje de contratación de servicios de televisión de pago, un 36 por ciento de los encuestados "urbanos" afirma tener algún servicio contratado, un porcentaje que desciende hasta el 24 por ciento en los pueblos.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los consumidores es el respeto a las ofertas realizadas, pues casi un 20 por ciento de los encuestados afirma pagar más de lo que le prometieron cuando contrató sus servicios.

A este respecto, la UCE ha recordado que las operadoras telefónicas no pueden modificar de manera unilateral los precios de las tarifas o servicios que prestan y, si lo hacen, deben comunicarlo con la debida antelación.

Por último, los participantes del estudio de UCE han determinado de forma mayoritaria que sí están contentos con su operador actual, pues así lo han afirmado ocho de cada diez, sin diferencias apreciables entre los pueblos y ciudades. Como tampoco las hay a la hora de calificar sus servicios, pues "solo" el 13 por ciento de los encuestados suspende a su compañía.