Ibercaja facilitará a empresas un asistente virtual para conocer oportunidades abiertas

Ibercaja pone a disposición de sus clientes un asistente virtual que les va a facilitar el conocimiento de las convocatorias de los Fondos Europeos abiertas en cada momento, pudiendo de forma muy sencilla seleccionar según el sector o tamaño de la empresa.

En concreto, tal y como informa la entidad en una nota de prensa, el Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo supone una palanca sin precedentes para la mejora de la productividad de las empresas y sus planes de crecimiento.

Por ello, el Banco, en el marco de su compromiso con este segmento de clientes, quiere acompañarles en el proceso de identificación de oportunidades y solicitud de ayudas.

Así pues, ha puesto en funcionamiento una primera versión de este asistente en todas sus oficinas, que permitirá a los gestores de clientes realizar una búsqueda personalizada en función del cliente (autónomos, pymes, grandes empresas, comunidades de propietarios y otros tipos de organizaciones); del interés de la ayuda, sea financiación, subvenciones o ayudas directas; la finalidad; y el territorio donde se ubique, entre otras.

Además, este asistente virtual también incorpora una guía rápida para encontrar respuesta a las principales cuestiones relacionadas con los fondos, así como información general actualizada, noticias, próximos eventos y vídeos explicativos.

Además, todos estos servicios se suman al asesoramiento de las consultoras especializadas Mazars y Silo que el banco ofrece a sus clientes, reforzando así su posición en el acompañamiento a las empresas y en la gestión de los Fondos Next Generation.

Igualmente, el Banco ha articulado soluciones financieras específicas para facilitar a las empresas el acceso y el anticipo de los Fondos.

De la misma forma, el Préstamo Ayuda Next Generation facilita la puesta en marcha de los proyectos, estudios o asesoramientos necesarios para acceder a las convocatorias, y el Préstamo Anticipo Next Generation está destinado a que cualquier empresa pueda anticipar Fondos concedidos pero aún no desembolsados.

Por último, Ibercaja avanza que próximamente, sus clientes podrán registrarse en este asistente virtual para acceder así de forma gratuita a recibir alertas de aquellas oportunidades que se ajusten a la naturaleza de su organización, su territorio o actividad, entre otras necesidades.