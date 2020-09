Computaex participa en establecimiento red europea centros de computación alto rendimiento

La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a través de la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (Computaex) y su centro CénitS participarán, al amparo de la convocatoria 'H2020 EuroHPC-04-2019', en los proyectos de los que surgirá la gran red europea de centros de alta computación "destinada a favorecer el desarrollo tecnológico y la competitividad en el seno de la Unión Europea".

En concreto, participará durante los dos próximos años en el proyecto EuroCC, que junto con el proyecto Castiel, establecerá una red europea de 33 centros nacionales de competencia en High-Performance Computing (HPC) o Computación de Alto Rendimiento, que "servirá de soporte para estrechar la colaboración y facilitar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre los centros", según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Ambos proyectos comenzaron el 1 de septiembre, tendrán una duración de 2 años y están dotados respectivamente con 57 millones y 2 millones de euros que aporta EuroHPC JU, la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento.

Así pues, el Centro Nacional de Competencias HPC de España, junto al resto de los nodos de la red EuroCC, se encargará de mapear las competencias de alta computación disponibles e identificar las lagunas de conocimiento y habilidades existentes para después atajarlas.

Y es que estos centros nacionales, según explica el Ejecutivo regional, asumirán la función de coordinar las actuaciones en computación de alto rendimiento y de facilitar el acceso a las oportunidades de HPC europeas para los usuarios científicos y de investigación, la Administración pública, así como de diferentes sectores industriales, a fin de aportar soluciones a medida para una amplia variedad de usuarios.

Además, desde el Proyecto Coordination and Support for National Competence Centres on a European Level (Castiel), se promoverá en paralelo la interacción y el intercambio de conocimientos en toda la red EuroCC.

En general, ambos proyectos se marcan como objetivo "garantizar un alto nivel de experiencia coordinado y constante" en toda Europa en HPC y otras disciplinas relacionadas, como el análisis de datos de alto rendimiento (HPDA) y la inteligencia artificial.