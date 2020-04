La Junta trabaja en un contrato para adquirir 800 tabletas y garantizar formación online

Ep.

La Junta de Extremadura trabajan en un contrato centralizado para adquirir 800 tabletas a las que incorporar el mismo número tarjetas SIM con conectividad facilitadas por el Gobierno y distribuir así este recurso para garantizar la formación online, sobretodo, entre los alumnos de los cursos superiores como FP, Bachillerato o Secundaria.

Así ha informado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, quien, en una entrevista en Onda Cero Extremadura, recogida por Europa Press, ha aseverado que el Ejecutivo regional se está planteando una "segunda compra para llegar al máximo -de alumnos- posible".

Gutiérrez ha apuntado que Extremadura tiene un 10 por ciento de hogares desconectados y por ello la administración regional está "poniendo todos los medios" para intentar que estos alumnos puedan continuar con el seguimiento de las clases durante el periodo en el que la docencia presencial está suspendida por la crisis del coronavirus. En este sentido, la consejera extremeña ha valorado el "gran esfuerzo" que están realizando en este periodo los docentes de la región, ya que los alumnos que no tienen acceso a conexión sí que acceden a las materias y recursos a través de correo electrónico o vídeos a través de móviles. "Es una situación muy complicada para todos, para los docentes, para las familias, para los alumnos y también para la administración a la hora de organizar, en la que se requiere la toma de decisiones rápidas ante situaciones muy desconocidas para las que no estábamos preparados", ha dicho. EXÁMENES DE LA EBAU Preguntada la consejera por si los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la región, previstos para el 30 de junio y el 1 y 2 de julio), serán presenciales o no, Gutiérrez ha indicado que "la idea es hacerlos presenciales" aunque siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias según la evolución de la pandemia. Finalmente, y preguntada, en calidad de consejera de Empleo, por medidas de acompañamiento a empresarios y trabajadores, Esther Gutiérrez ha manifestado que está trabajando con los agentes sociales y económicos de cara a articular medidas para recuperar el empleo y de apoyo a pymes y autónomos. De este modo, ha considerado que "en breve" podrían darse a conocer dichas medidas, aunque ha manifestado que no puede detallarlas porque se está en fase de negociación y perfilando "los últimos retoques". "Tenemos que luchar por el mantenimiento de los puestos de trabajo en nuestra región y por supuesto también por la creación del empleo", ha aseverado, además de añadir que la Junta intentará que las medidas sean "lo mejor posible para todos los colectivos".