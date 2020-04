La importancia de un buen software de recuperación de datos

En pleno siglo XXI, en la era de Internet, hay algo muy importante en nuestras vidas a lo que no damos toda la importancia que tiene, lógicamente hasta que lo perdemos. No hablamos de otra cosa que de los datos, si los datos, una palabra que puede no decir nada hasta que la analizamos detenidamente y nos damos cuenta que todo lo que tenemos en nuestro ordenador, tabletas o smartphones son eso datos, las fotos y vídeos, documentos de texto, hojas de cálculo, agenda de direcciones o teléfonos, en definitiva todo son datos.

Seguramente nos ha ocurrido al menos en una o más ocasiones, hemos borrado archivos por error, o al realizar un formateo de disco nos hemos encontrado con que no habíamos copiado todos los datos que realmente necesitábamos. Pero todo esto aunque no lo parezca tiene solución pues para eso están las aplicaciones destinadas a la recuperación de datos, un software que puede ahorrarnos muchos disgustos si hacemos una buena elección.

Entre los más destacados del mercado, encontramos el software de recuperación de datos gratuito EaseUS, una utilidad destinada a la recuperación de archivos rápida pero completa de ordenadores, portátiles, y un largo etéctera de dispositivos compatibles con Windows. Se trata de uno de los softwares más completos ya que sirve para más de 100 escenarios de pérdida de datos de la vida real como eliminación, formateo, RAW, etc. con una tasa de éxito más alta que la mayoría de aplicaciones.

Entre las múltiples ventajas de EaseUS Data Recovery Wizard también encontramos que se trata de un software totalmente gratuito, ampliamente testado ya que se viene usando desde hace mucho tiempo por usuarios de todo el mundo. Con una gran experiencia en la recuperación de datos por error y formateo de disco duro, unidades de USB, tarjetas de memoria y múltiples dispositivos de almacenamiento que usamos en nuestro día a día.

Podemos destacar que incluso tiene éxito con dispositivos que parecían haber muerto, pues con este software podrás tratar de recuperar datos de dispositivos externos que aparentemente no funcionan como podría ser el caso de cámaras digitales de fotos o de vídeo.

Para usuarios domésticos y profesionales

La utilidad y eficacia del software EaseUS está comprobada tanto en usuarios domésticos que únicamente precisan recuperar archivos de uso ocio y tiempo libre, o como usuario amateur de todo tipo de dispositivos informáticas; como en entornos profesionales, pues este software también está más que recomendado para usuarios profesionales que necesitan recuperar datos de una oficina o negocio.

Tanto es así que EaseUs también es útil si hemos sufrido un ataque de virus informático y se ha perdido parte de la información que teníamos en nuestro ordenador o portátil. La capacidad de recuperación de este software es más que alta por lo que nos puede evitar más de un susto en nuestro trabajo.

En definitiva, son muchos los factores que nos llevan a elegirlo como la mejor opción en software de recuperación de datos. Es eficaz, tiene una alta tasa de recuperación de todo tipo de archivos en los soportes más variados y también hay que recordar que además , por si todo eso fuera poco, es gratis.