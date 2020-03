Aprende a desarrollar una aplicación para iOS desde casa

Actualmente en el mundo estamos viviendo tiempos muy tensos, y debido a la cuarentena, tenemos mucho tiempo libre que podemos utilizar de manera productiva para mantener la mente ocupada y para crear una nueva manera de generar ingresos. Estamos hablando del desarrollo de aplicaciones para iOS, un mundo en constante crecimiento que puedes descubrir sin tener que salir de casa.

Como existen muchos tipos de aplicaciones, existen diferentes maneras de crearlas. Lo bueno es que si quieres aprender y crear tu primera app, encontrarás muchas maneras de hacerlo. Para comenzar lo primero que se necesita es una idea, y posteriormente trabajar para desarrollarla.

¿Por qué aprender sobre desarrollo de aplicaciones?

Las aplicaciones móviles son el método más utilizado para acceder a servicios y juegos a través de internet, y eso las convierte en una buena manera de monetizar, ya sea ofreciendo servicios y productos de un negocio físico, integrando compras para acceder a los servicios completos de la app, o simplemente mostrando anuncios publicitarios.

Para crear aplicaciones para dispositivos iOS necesitarás dominar el lenguaje de programación Objective-C y aprender a utilizar Swift, el software de simulación que permite realizar todas las pruebas a una app. Si tienes conocimientos de programación, aprender esto no te será tan complicado. Si quieres aprender desde 0, lo más importante que necesitarás es una computadora Mac, y con mucha practica en algo de tiempo podrás comenzar a diseñar tu aplicación.

Si no tienes conocimientos de programación, no te preocupes, aún tienes algunas opciones para crear tu propia app. Puedes confiar en Moove It, una empresa de desarrollo para iOS que se encargará completamente de crear el software que quieres. Incluso si quieres comenzar a aprender sobre lenguaje de programación, puedes contar con Moove it para hacer consultas y crear la app perfecta.

¿Cómo comenzar a crear tu primera aplicación?

Como mencionamos anteriormente, lo primero que necesitas tener es la idea, y seguidamente deberás desarrollar todos sus aspectos. Una de las ventajas que encontrarás es que al existir millones de aplicaciones en el mercado, de seguro encontrarás una similar a la que quieres crear de donde podrás tomar inspiración. Estas son algunas cosas que toda buena aplicación debe tener:

Propósito: Tu aplicación debe tener un propósito, y por supuesto, cumplirlo. Este propósito deberá beneficiar a los usuarios y a ti como dueño de la aplicación, ya sea ofreciendo un servicio o proporcionando entretenimiento.

Características únicas: Busca la manera de que tu aplicación cuente con características que no se puedan encontrar en otras apps similares. De esta manera podrás ganar el interés de los usuarios en descargar tu app.

Funciones Offline: Una de las mejores características que nos ofrece el desarrollo de aplicaciones es que se pueden incluir funciones para acceder sin conexión a internet. Asegúrate de que la aplicación que quieras desarrollar incluya este tipo de funciones.

Seguridad: Nadie quiere utilizar una app móvil que no ofrezca seguridad a los datos del usuario, así que este punto tiene suma importancia. Incluye suficiente protección de datos y estarás más cerca de tener una excelente aplicación.

Utiliza este tiempo libre para aprender algo nuevo, ¿tienes alguna idea innovadora que quieras desarrollar en forma de aplicación móvil? ¡Cuéntanos!