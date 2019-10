El 77,6% de los niños extremeños de entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil

Rd./Ep.

El porcentaje de niños (10-15 años) que disponen de teléfono móvil en Extremadura representa el 77,6%, un porcentaje once puntos superior al de la media nacional, que se sitúa en el 66 por ciento de los jóvenes de esa edad, según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el porcentaje de niños de Extremadura entre 10 y 15 años usuarios de ordenador en los últimos 3 meses es del 91,6% (superior al conjunto nacional 89,70%).

A su vez, en Extremadura el 89,3% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de conexión a Internet en el año 2019 (10,7 puntos porcentuales más que en 2018).

Mientras, en España el porcentaje de hogares con acceso a Internet fue del 91,4% (86,4% en 2018).

A su vez, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, el 99,8% de las viviendas disponían de conexión a Internet en banda ancha (99,7% a nivel nacional).

De este modo, el 88,6% de las personas de 16 a 74 años en la Comunidad Autónoma ha utilizado Internet en los tres últimos meses en 2019 (90,7% en España).

Igualmente, el segmento de usuarios de Internet (16-74 años) que se conectan a diario (al menos una vez al día) representa el 75,1% a nivel autonómico (77,6% a nivel nacional).

DATOS NACIONALES



En todo el país, un total de 20,2 millones de personas compraron por Internet en los últimos doce meses, una cifra que supone el 58% de la población de 16 a 74 años encuestada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para realizar este estudio.



Este documento indica que, los números que se manejan en 2019 suponen una subida con respecto al año anterior, cuando los compradores a través de la red suponían un 53,3% de la población encuestada. El estudio, señala, además, que los productos o servicios más comprados son alojamientos de vacaciones (56,1%), ropa y material deportivo (55,7%) y entradas para espectáculos (49,2%).



En cuanto a la experiencia, el informe indica que el 8,9% de los usuarios han asegurado haber tenido algún problema al realizar estas compras, siendo los principales los retrasos en la entrega (5,2% de los compradores) y productos o servicios entregados con defectos odiferentes a los encargados (3,4%).



Mientras, los que no utilizan este servicio (11,5 millones) dicen que prefieren comprar personalmente en una tienda física (84,1%), aunque también hay un porcentaje (48,2%) al que le preocupa la privacidad o la seguridad en el pago. Un 43,9% tampoco compra por "falta de habilidades o conocimientos" para hacerlo.



Desde el INE, destacan que, a nivel general, nueva de cada diez personas de entre 16 y 74 años han usado Internet en los últimos tres meses, una cifra que relaciona con el hecho de que el 80,9% de los hogares con al menos un miembro que se sitúa en este rango de edad dispone de algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, tablet) en 2019. Este porcentaje es 1,4 puntos superior al de 2018.



BAJA EL USO DE DVD, RADIOS Y TELÉFONO FIJO



La encuesta indica, además, que esta subida también se debe, principalmente, al aumento de las tabletas, que se encuentran presentes en el 56,8% de los hogares.



En cuanto al resto de productos TIC, el INE advierte de que, excepto el lector de libros y el teléfono móvil, están experimentando paulatinas bajadas. Así, los ebook aumentan un punto respecto a 2018, mientras que la implantación del teléfono móvil continúa en ascenso, con 0,5 puntos más. Al contrario, el teléfono fijo baja 0,9 puntos respecto 2018, algo menos que el Blue Ray y el DVD (-3,7 puntos) o la Radio (-1,4 puntos).



El estudio también destaca el aumento del número de hogares con acceso a Internet, que pasa del 86,4% del año pasado, al 91,4% de 2019. De estos, casi la totalidad (el 99,7%, 15 millones de hogares) disponen de banda ancha (fibra óptica o red de cable, ADSL, telefonía móvil 3G o 4G).



El INE indica que las viviendas que no disponen de Internet señalan como principales motivos de tal situación que "no lo necesitan" (75,5%), la falta de conocimientos para usarlo(51,3%) y los altos costes del equipo (28%).



MÁS FRECUENCIA DE USO



La presencia de esta tecnología en los hogares permite que su uso por parte de menores esté "muy extendida", según indica el informe. En concreto, el uso de ordenador es "muy elevado" (lo tienen el 89,7% de los menores) y aún más el uso de Internet (el 92,9%). Por su parte, el 66% de la población de 10 a 15 años dispone de teléfono móvil.



Por género, las niñas usan en mayor medida las nuevas tecnologías y, según los datos recogidos, "a mayor edad, mayor uso de TIC, sobre todo a partir de los 13 años".



Esta relación se mantiene hasta los 24 años. Hasta esa edad, según el INE, el uso de Internet es prácticamente universal (99,1%). A partir de ahí la cifra va descendiendo paulatinamente conforme aumentan los años del usuario. Así, a partir de los 55 años disminuye al 86,5%, hasta llegar al grupo de edad de 65 a 74 años, que se sitúa en un uso del 63,6%.



Aún así, cuando se habla de la frecuencia de uso de Internet las cifras siguen aumentando en términos generales. Así, el estudio recoge que el 87,7% de los usuarios se conecta al menos una vez a la semana (5,2 puntos más que en 2018), el 77,6% diariamente (5,5 puntos más) y el 74,9% varias veces al día (6,3 puntos más).



En este sentido, señala que la mayoría de los internautas de los tres últimos meses (el 95,6%) ha utilizado algún tipo de dispositivo móvil para acceder a Internet fuera de la vivienda habitual o el lugar de trabajo. El 95% lo hace a través del teléfono móvil, el 31,9% ordenador portátil y un 23,9% una tableta.



SIN DIFERENCIAS POR GÉNERO



En cuanto a las actividades más realizadas en los tres últimos meses son usar servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp (por el 93,8% de estos internautas); buscar información sobrebienes y servicios (80,3%); y recibir o enviar correo electrónico (79,6%).



El INE destaca, además, que "por primera vez, en 2019 no se aprecian desigualdades en el uso de Internet entre hombresy mujeres". De hecho, destaca que las mujeres superan en 1,2 puntos a los hombres en el uso diario y en 1,4 puntos en utilizarlo varias veces al día.



Por su parte, la diferencia entre géneros en compras por Internet en los últimos 12 meses determinan que las mujeres compran más material deportivo/ropa que los hombres (un 58,7% de las mujerescompradoras, un 52,7% los hombres) y más servicios de alojamiento (57,6% frente a 54,7%); mientras que los hombres muestran una mayor preferencia por los artículos relacionados con la informática (conmás de 10 puntos de diferencia sobre las mujeres).



En cuanto a las actividades realizadas en Internet en los tres últimos meses, las mujeres muestran mayor preferencia en temas sanitarios o sociales. Sobre todo en buscar información sobre salud (11,8 puntos más que los hombres), participar en redes sociales (4,9 puntos más) y telefonear o realizar videollamadas por Internet (3,2 más). Por su parte, en los hombres se observa una mayor tendencia por leer noticias, periódicos o revistas de actualidad (4,7 puntos más que las mujeres), utilizar el espacio de almacenamiento en Internet (4,5 puntos) y vender bienes o servicios (4,4 puntos).