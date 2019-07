La importancia sobre realizar un estudio de mercado online

Tanto en los comienzos de una empresa como a la hora de preparar un nuevo proyecto, los estudios de mercado son una gran herramienta. Éstos permiten prevenir posibles inconvenientes y adecuar el plan para una mayor optimización de los resultados.

Que un proyecto sea viable es fundamental para su correcta ejecución. Y por eso, los miembros de la empresa deben estar al tanto de si efectivamente lo que tienen planeado puede funcionar de la manera en que imaginan. De esta manera, se resuelven los fallos que deban resolverse y se ahorra el dinero y el tiempo que, de otra manera, podría llegar a perderse sin ningún fruto.

¿En qué consiste un estudio de mercado?

Un estudio de mercado consiste en un conjunto de acciones o técnicas llevado a cabo para identificar y analizar el potencial de un proyecto, producto o negocio. Cubriendo una serie de factores esenciales se podrán descubrir qué aspectos del proyecto es necesario dejar afuera, mantener o agregar.

Por supuesto, un cambio por pequeño que sea marcará la diferencia, y podría afectar a todo el proyecto en sí. Al contrario de lo que puede pensarse, esto no es algo negativo, y más adelante veremos qué aspectos se verán influenciados y de qué manera.

Actualmente, es posible hacer estudios de mercado online personalizados, lo cual facilita a las empresas una respuesta inmediata sobre la viabilidad de un proyecto. Especialmente en tiempos en los que la mayor parte de la vida (y, por ende, del mundo de los negocios) transcurre a través de internet, este servicio online tiene una utilidad particular.

Para este estudio se implementan distintas herramientas. Una de ellas consiste en consultar y estudiar comunidades online que opinarán y valorarán el proyecto en cuestión. Mediante un plan de marketing y la experiencia de técnicos especializados en e-commerce y SEO, se realizará un análisis en base al comportamiento del consumidor, la efectividad de la publicidad y la cuota de mercado. Ésta última es uno de los más importantes factores, ya que representa el lugar que ocupa el negocio dentro de su área de desempeño, y dentro del mercado en general.

¿Cómo realizar un estudio de mercado personalizado?

Como fue mencionado anteriormente, un estudio de mercado será llevado a cabo por profesionales y técnicos especializados en el área, ya que sabrán en qué fijarse específicamente y cómo alcanzar una mayor optimización de los resultados.

Empresas como We Are Testers ofrecen este tipo de servicios a empresas, marcas y emprendedores, con el fin de que puedan conocer mucho más en profundidad a sus clientes. El estudio en cada caso es particular, configurado especialmente para adaptarse a las necesidades de cada marca.

El trabajo de campo se realizará sobre las comunidades online. Éstas normalmente serán de carácter internacional, para asegurar una mayor cobertura y alcance del negocio. Con ellas se utilizarán incentivos especiales, impulsando la actividad y la interacción tanto entre sí como con el producto. Para ello se diseñan, por ejemplo, encuestas o cuestionarios, accesibles desde cualquier dispositivo para generar una alta tasa de respuesta.

Anteriormente hablamos de cómo un cambio, aunque sea pequeño, puede influenciar el resto del proyecto. Y es que los estudios de mercado están construidos de manera estratégica para que todos los aspectos estén cubiertos.

Se evidencia, por ejemplo, con el análisis del target. Esto permite tener una noción más clara de quién es el cliente, qué necesita y qué le gusta, lo cual constituye un criterio de segmentación. Con esta información se hace posible conocer la competencia, y analizar tanto sus fortalezas y debilidades.

En base a esto, se construye un plan de marketing que garantice la satisfacción del cliente y una experiencia óptima. Y si se alcanza la satisfacción del cliente (o se encuentra en un nicho particular), éste continuará acudiendo a los servicios del producto o la marca estudiada.

En definitiva, un estudio de mercado puede ser la opción más segura y constructiva de analizar un negocio, garantizando su correcta (y exitosa) ejecución una vez que sea lanzado al mercado.