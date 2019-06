Blogueros de España y Portugal se reúnen en Alqueva para dar a conocer la zona

Blogueros de España y Portugal se han reunido el pasado fin de semana, en torno al Lago de Alqueva en un proyecto denominado 'Blog Trip' organizado por la Diputación de Badajoz con el fin de dar a conocer los recursos patrimoniales, culturales, gastronómicos y naturales del territorio Alqueva.

En concreto, el evento comenzó el viernes por la mañana en la localidad de Olivenza, con la recepción de las autoridades y la presentación del proyecto europeo 'RDC_LA 2020' por parte de la Diputación de Badajoz, para después conocer todo el patrimonio cultural, monumental y gastronómico de la localidad para acabar la jornada con una masterclass de jamón ibérico y una cena en el embarcadero de Villarreal.

Ya el sábado comenzó la jornada con un paseo en avioneta para divisar desde el cielo la gran masa de agua que contiene Alqueva, ya que es el segundo lago artificial más grande de Europa, para posteriormente visitar la playa de Cheles, realizar un crucero por el lago, conocer la localidad portuguesa de Monsaraz y observar el cielo nocturno que otorga a Alqueva como 'Destino Turístico Starlight' por su cantidad de estrellas.

A su vez, este 'Blog Trip' finalizó el domingo tras visitar a primera hora el Castillo de Miraflores de Alconchel, además de subir a la Sierra de Alor para comprobar las "espléndidas vistas" que se divisan desde la zona y terminar la experiencia con un recorrido en todoterreno por una ganadería de toros bravos con comida campera incluida.

Asimismo, los blogueros se han encargado de ir relatando en tiempo real a través de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con los hashtag #experiencia_alqueva y #RDC_LA 2020, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

Los blogs donde se pueden leer los comentarios son, 'Me across the world', 'Rutas por España', 'Callejeando por el Planeta', 'Vipavi', 'It's me,Ana', 'ADN aventureiro' y 'Viajamos juntos'.

Cabe recordar que esta actividad ha sido organizada por el Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz y cofinanciada con fondos Feder con cargo al Programa de Cooperación Interregional (Poctep).