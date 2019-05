Cicytex colabora en el proyecto innovador 'Go Suber'

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) es una de las 13 entidades participantes en el proyecto innovador 'Go Suber', cuyo principal objetivo es modernizar la tarea de extracción de corcho, mediante la mecanización de la saca, la optimización de los procedimientos de descorche y la mejora de las condiciones de seguridad y salud.



Además, busca valorizar este producto y sus derivados para mejorar su comercialización, desarrollando nuevas aplicaciones.



En concreto, este objetivo implica probar las máquinas de descorche actuales y las herramientas complementarias usadas para esta labor, tales como escaleras corcheras o tenazas. Se trata de analizar su rendimiento y ergonomía para hacerlas "más eficientes y seguras".



Por otro lado, es necesario además revisar los sistemas y procedimientos del aprovechamiento, especialmente el turno de saca, y definir las bases técnicas de una nueva subericultura que mejoren la toma de decisiones. Asimismo, es necesario diseñar nuevos sistemas de seguridad y salud, adaptados específicamente al alcornoque y a los trabajos en altura, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



Los ensayos de los prototipos y técnicas se llevarán a cabo de forma paralela en Andalucía, Extremadura y Cataluña, principales regiones productoras de corcho a nivel nacional, aunque los resultados serán extrapolables a nivel europeo.



Los principales beneficiarios de esta iniciativa, aprobada a finales de abril, serán los propietarios de alcornocales, las empresas de trabajos forestales, sacadores, alumnado de escuelas y facultades vinculadas al sector corchero, empresas corcheras y Administración.



SOCIOS



El proyecto, que tiene un periodo de ejecución de dos años, está coordinado por la empresa Trevinca Inversiones Medioambientales. También forman parte del equipo de trabajo la empresa Coveless Ingeniería, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), el Institut Català del Suro (Icsuro), la empresa Jogosa y Cicytex, a través del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal.



Al mismo tiempo, participan en 'Go Suber', como socios subcontratados, la Asociación de Dehesas Ecológicas de la Provincia de Huelva (Adeheco), el Consorci Forestal de Catalunya, la Asociación de Propietarios de Monte Alcornocal de Extremadura (Apamae), la Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación Conde del Valle de Salazar-ETSI Montes.



De igual modo, los resultados obtenidos hasta el momento se darán a conocer el próximo 5 de junio en una jornada de divulgación que se celebrará en Madrid, en el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA).



En este encuentro, dirigido a profesionales del sector, se hará también una demostración de descorche mecanizado. Las personas interesadas en asistir deberán formalizar su inscripción, antes del 3 de junio, a través del correo msanchez@inia.es.



Cabe recordar que 'Go Suber' es una iniciativa cofinanciada al 80 por ciento por el Fondo Feader con un montante total de ayuda de 532.954,36 euros y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural.



Su objetivo es fomentar la cooperación entre los agentes de los sectores agrario y forestal, para facilitar la puesta en marcha de proyectos piloto innovadores que permitan poner en valor las actividades que se desarrollan en el medio rural.