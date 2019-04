Alberto Casero (PP) ve posible aumentar la inversión en Ciencia hasta el 2% del PIB

Ep

El miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP y candidato de dicho partido al Congreso por Cáceres, Alberto Casero, ha argumentado que la propuesta de aumentar la inversión en Ciencia hasta el 2% del PIB es posible ahora que la Ciencia se ha convertido en una prioridad de la agenda política.

"Los años anteriores fueron tremendamente difíciles, en los que hubo otras prioridades que marcaron la agenda política, pero ahora estamos en una situación en la que podemos", ha apuntado Casero, que subraya que "España no va a ser el más moderno y eficiente si no hay apuesta decidida por la I+D+i y por su inversión".

No obstante, para Casero no sólo es importante aumentar el presupuesto para la Ciencia, sino poner en marcha medidas para "desburocratizar" el sistema, entre las que ha mencionado una Ley de Mecenazgo con beneficios fiscales para quienes inviertan en ciencia, o la apuesta por una educación científica temprana. "La I+D+i no solo debe aplicarse desde un Ministerio de Ciencia, sino ser una política transversal en otras áreas de gobierno", afirma.

En este sentido, un Pacto de Estado recogería ese acuerdo en materia presupuestaria del 2%, que para el 'popular' deberían ser plurianuales.

DEBATE POLÍTICO

De este modo se ha pronunciado Alberto Casero en un debate celebrado este lunes en Madrid entre representantes políticos de PSOE, PP, Podemos, Cs y ERC, y en el que abordado 'Las políticas científicas en el centro de las políticas públicas',

En dicho debate, los representantes políticos han puesto sobre la mesa los principales problemas por los que atreviesa el sistema de Ciencia y en el que han dado a conocer sus propuestas en el ámbito científico de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Además, una inversión equivalente al 2% del PIB en I+D+i y alcanzar un Pacto de Estado por la Ciencia, son algunos de los puntos en común entre los principales grupos políticos en materia de Ciencia.

El encuentro ha estado organizado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), junto a la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la CRUE.

Celebrado en Madrid, ha contado con Juan José Moreno (PSOE), Alberto Casero (PP), Gemma Heras-Juaristi (Podemos), Irene Rivera (Cs) y Joan Olóriz (ERC). Todos ellos han incidido en que la Ciencia ha de ser actualmente una prioridad política, demostrando así el consenso existente en esta materia entre los diferentes grupos, en especial, en lo referente al presupuesto con el que debería contar la Ciencia.

Desde el PSOE, el diputado de la Asamblea de Madrid, Juan José Moreno, ha indicado que una de las apuestas de los socialistas es elevar a un 2% del PIB la inversión en I+D+i, iniciativa que está recogida en el programa electoral del partido, aunque no se especifica una fecha para alcanzar este porcentaje, media de la UE. Este compromiso de inversión debería estar reflejado en un Pacto de Estado en el que también se contemple la incorporación de talento científico.

Lo que ha pasado en España, a juicio de Moreno, es que el país "no ha seguido el ejemplo" de Europa, cuya reacción ante la crisis de 2008 ha sido ir aumentando la inversión en I+D+i para revertir la situación económica, al contrario de lo que ha ocurrido en España, lo que ha provocado la pérdida de "credibilidad internacional" del sistema.

Para los socialistas, este compromiso de inversión debería estar plasmado en un Pacto por la Ciencia, que también debería recoger "cómo influye la ciencia en el futuro del país". "Si no se pacta eso, seguiremos con los mismos vaivenes", ha advertido Moreno, que ha insistido en que este acuerdo tiene que ser "bastante más ambicioso" y contar con un liderazgo claro porque "si alguien no tira va a ser difícil".

UN 3% DEL PIB PARA 2030, SEGÚN UNIDAS PODEMOS

Dentro de las medidas de Unidas Podemos se encuentra también conseguir un 2% de inversión para la I+D+i. Según ha comentado Gemma Heras-Juaristi, este porcentaje a nivel de Europa se podría alcanzar en 2023 aumentando progresivamente la inversión en los próximos cuatro años, pudiendo llegar a invertir el 3% del PIB en 2030.

Para ello, la vocal de los 'morados' en el Consejo de Ciencia y Tecnología en la Asamblea de Madrid, apuesta por que la financiación real debe superar el destinado a créditos, de los cuales solo se ejecuta aproximadamente el 10% (según datos de la Intervención General de la Administración del Estado), así como que los créditos estén limitados.

Desde Podemos también se quiere fomentar la inversión privada en la Ciencia, que actualmente representa el 55% del total, para llegar a la media europea, que se sitúa en un 66%, a través de incentivos y subvenciones a las empresas.

Y ha subrayado que otra de las propuestas de la formación que lidera Pablo Iglesias es aumentar en 20.000 los investigadores en España, también equiparando así al país a la UE, así como llegar a un Pacto de Estado, "tremendamente necesario". Para ello, considera importante que los colectivos científicos se integren en la vida política y pongan sobre la mesa los problemas del sistema, además de cómo llegar a aumentar la financiación a largo plazo.

En este sentido, la diputada de Cs por Málaga, Irene Rivera, ha criticado la baja ejecución presupuestaria en Ciencia, en especial de los préstamos y créditos, y ha asegurado que la formación naranja pretende que se gaste todo lo presupuestado si llega al Gobierno.

En concreto, aboga por "salir del mal equilibrio", apostando por reducir la burocracia, recuperando la confianza en los investigadores, con una gestión "más flexible" y mayor autonomía para los centros de investigación.

En cuanto a ERC, Joan Olóriz sostiene que hay que ser "valiente" para poder destinar más recursos a la Ciencia porque eso significaría prescindir de otras partidas, pero también está a favor de alcanzar un Pacto por la Ciencia para que así haya ciertos "principios económicos de subsistencia que no dependan de la coyuntura política".

Olóriz ve "factible" y "necesario" que haya un "Pacto de los científicos con el Estado", aunque lamenta que el procedimiento para poder sacarlo adelante sea tan lento, cuando ya existe "consenso" entre los grupos parlamentario. De ahí que abogue por que ese consenso sea trasladado al Gobierno con una propuesta para que este la tramite en forma de Ley. "Una ley con amplio consenso se puede hacer en menos de un año, y si es una prioridad para el Gobierno y los grupos, será de las primeras", añade.