La directora de CICYTEX asiste a la primera reunión del proyecto GENDER-SMART

La primera reunión de los nueve socios del proyecto Gender-SMART se celebrará desde el martes 12 al día 14 en Montepellier. Este proyecto tiene como objetivo incluir la perspectiva de género en el campo de la investigación agraria.

La directora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), Carmen González, asistirá a este primer encuentro de los socios, acompañada del jefe de servicio de Coordinación de Centros de Investigación, Manuel Cárdenas Corral, y del coordinador del proyecto Gender-SMART en CICYTEX, Francisco Hinojal Juan.

Los socios europeos del proyecto Gender-SMART trabajan en el ámbito de la investigación en ciencias agrícolas y de la vida. El objetivo es incorporar la igualdad de género en el día a día de sus actividades.

El proyecto se abordará en términos de recursos humanos (selección, carrera profesional, gobernanza, etc.) y como un elemento a incluir en las actividades de investigación y enseñanza.

Gender-SMART está financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea y asocia a siete entidades de Chipre, Francia, Irlanda, Italia, Holanda y España y dos socios técnicos especializados de Bélgica y la República Checa. “GenderSMART compromete a nuestras organizaciones a establecer un itinerario entre 2019 y 2023, en términos de igualdad en nuestras Organizaciones e incluir la perspectiva de género, cuando sea relevante, en nuestros proyectos de investigación", ha destacado la coordinadora del proyecto Magalie Jannoyer, del CIRAD (Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agraria para el Desarrollo en Francia). "Estos dos aspectos se alimentan mutuamente y tienen un impacto en la calidad de nuestra investigación".

Como parte del proyecto, cada organización, apoyada por dos socios técnicos especializados en cambios y evaluaciones institucionales, implementarán planes de igualdad de género centrados en cuatro temas compartidos: construir una cultura de igualdad de género; desarrollar medidas de apoyo a la carrera profesional equitativas; reformar la toma de decisiones y la gobernabilidad; e integrar la perspectiva de género en la financiación, la investigación y la docencia.

Para cada organización, el objetivo será adaptar su plan de acción a su realidad, tomando como punto de partida las desigualdades y los prejuicios existentes, y construir una oferta de investigación y capacitación que cubra las cuestiones de género.

“Al involucrar a las organizaciones de investigación que trabajan en los campos de la agricultura y las ciencias de la vida, Gender-SMART no solo apunta a apoyar la igualdad de género en cada organización socia, sino también a integrar la perspectiva de género en los contenidos y proyectos de investigación, por lo tanto, actuar como motor de cambio a la hora de abordar cuestiones como el cambio climático o la seguridad alimentaria", ha afirmado Maxime Forest, de Yellow Window, uno de los socios del proyecto, especializado en temas de género.

Los nueve socios europeos se reunirán en Montpellier para lanzar oficialmente el proyecto y las actividades, como auditorías de género y evaluaciones en cada una de las organizaciones asociadas.

Gender-SMART es un proyecto H2020 en el marco del programa "Ciencia con y para la sociedad", que cuenta con financiación comunitaria por un importe de tres millones de euros durante cuatro años.

Participan siete organizaciones diseñando e implementado planes de igualdad: Agence Nationale de Recherche (Francia), Centro de Investigaciones Científicas y Tecnologicas de Extremadura (España), Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (Italia), CIRAD (Francia), Teagasc - Agriculture And Food Development Authority (Irlanda), Technologiko Panepistimio Kyprou (Chipre) yWageningen University (Holanda)

Y, hay dos socios especializados en asuntos de género: Yellow Window (Bélgica) e Institute Of Sociology Of The Academy Of Sciences Of The Czech Republic Public Research (República Checa).