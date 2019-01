Internet el gran escaparate y mercado para todo

En estos momentos, si existe algo cercano a la maravillosa lámpara de Aladino o al misterioso Aleph de Borges es, sin lugar a dudas, internet. Una herramienta que ha llegado para revolucionar absolutamente todos los estamentos establecidos, para facilitar que se realicen los sueños y para acceder a todo lo que existe desde nuestra casa con la ayuda de un simple monitor y un ordenador.

Internet es un gran pozo de información. Un lugar donde encontrar la sabiduría que ha empujado al hombre a ser lo que es, tanto para bien como para mal. Y el hombre en estos momentos de la historia vive bajo el encanto de la economía, todo se compra o se vende, el ser humano ha evolucionado al homo consumidor, y es internet su gran centro comercial.

Efectivamente, hemos creado la civilización que vive y se desarrolla bajo la bandera de la producción y el consumo, y en la gran red encuentra su máximo exponente. Todas las empresas que quieran sobrevivir en este mundo, por otra parte, altamente competitivo, necesitan tener presencia y luchar por un trozo de mercado dentro del mundo virtual.

Esto hace que se de una saturación del mercado de la oferta, siendo el consumidor en parte el perjudicado por no saber en qué empresa confiar o qué producto adquirir entre la inabarcable demanda existente en cada sector. Afortunadamente, internet nos proporciona una solución para que el consumidor no se pierda entre la infinita oferta que existe en cada sector comercial, y acertar con todas estas opciones que la gran red global pone a nuestro alcance. La solución no es más que un comparador de precios, una web que se encarga de encontrar la mejor relación calidad precio en cualquier producto o servicio que se encuentre en la red, desde los operadores móviles virtuales, los seguros para automóviles hasta tarifas comerciales de proveedores de telefonía, fibra o televisión, préstamos bancarios, hoteles, o incluso el mejor precio para el pienso que le damos a nuestra mascota.

Información útil para todo

Son los comparadores las páginas webs más eficientes para conseguir ahorrarnos un buen pico en cada compra o contratación que hagamos por la red, pero la información que circula por las redes nos facilita las opciones necesarias para conocer de primera mano cómo funcionan o cuáles son las tecnologías más eficaces y útiles para ser utilizadas por todos los usuarios.

De este modo, encontramos que tenemos acceso a una cantidad de información enorme sobre los más sofisticados aparatos tecnológicos, que podemos aprender a usarlos y además adquirirlos a buen precio poco tiempo después de su diseño y producción.

Así, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede tener en su hogar un termómetro láser para medición a distancia, es decir, termómetros de calidad y precisión que ofrecen la temperatura en grados centígrados con gran exactitud, y es que este tipo de aparatología ya no tiene porque pertenecer exclusivamente a las grandes corporaciones o centros clínicos avanzados, sino que está al alcance de todos nosotros a un precio mucho más económico del que, en principio, pudiéramos pensar, porque como hemos dicho, en internet, gracias a las páginas de comparativas, se encuentran los mejores precios de cualquier producto.

Internet, el fin de la economía tal y como la conocemos

Internet ha producido un impacto tan fuerte sobre las sociedades que para muchos expertos estadistas estamos viviendo la cuarta revolución industrial, una revolución que ha iniciado, entre otros cambios y transformaciones, el cambio en el paradigma económico.

Y es que no hace mucho se dieron los primeros pasos para eliminar el cash en el tráfico de mercancía con la llegada del dinero digital almacenado en tarjetas de crédito. Recientemente se ha dado un paso más y el dinero comienza un camino aún más virtual y ya podemos pagar con los smartphones o realizar transacciones directamente a través del entorno online.

Las compras y las ventas se realizan cada vez más y a una velocidad de crecimiento realmente impactante a través de la red, lo que ha beneficiado la creación y la utilización de las criptomonedas, como el bitcoin, el litecoins, Tipple, Ethereum… que funcionan única y específicamente en el ámbito de internet. Con estas monedas se puede comprar cualquier cosa, pero la transacción ha de hacerse en internet como único requisito, pero con multitud de ventajas añadidas, como por ejemplo no pagar impuestos por su uso a ningún país, ni tampoco comisiones a ningún banco.

Un mundo al que debemos prestar más atención para ir con la corriente de nuestro tiempo, para lo cual podemos visitar un Foro Bitcoin, como Foro Coin, una web a la que llegamos haciendo clic en el enlace sugerido y desde la que interactúan expertos de todo el mundo en blockchain, criptomonedas, y todo lo que concierne a la economía virtual llamada a cambiar el paradigma económico global en poco tiempo.

La base suficiente para poder manejarnos con soltura por el medio digital

Todo un nuevo mundo está creciendo y lo tenemos a nuestro alcance, pero si descuidamos lo más básico todo ese universo se cerrará sin compasión o se complicará hasta el extremo su utilización y disfrute. Lo más básico es, como cabe suponer, nuestro terminal; el Pc, la tablet, el laptop o el smartphone.

Pero no solo debemos tener buenos aparatos para navegar por internet, también es necesaria una buena conexión a la red y contar con los programas necesarios para que podamos transitar y hacer uso de todo lo que internet nos ofrece.

En este sentido, necesitamos igualmente una web de referencia que sea plenamente confiable como protube2, que nos muestre ese software que necesitamos y cómo manejarlo. Una web como la citada nos ofrecerá esa información útil y necesaria que convierta a internet en una herramienta que se puede utilizar y también optimizar su rendimiento, necesaria para sacar ese ahorro en tiempo y dinero que nos promete, y sobre todo para utilizarla eficazmente en todos los ámbitos de nuestra vida, como los negocios, el entretenimiento, la formación y, en definitiva, todo lo que ya sabemos que internet es capaz de ofrecer.