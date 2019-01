La Junta mantiene abierta la convocatoria para solicitar las ayudas del programa CENIT

La Consejería de Educación y Empleo mantiene abierta la convocatoria de ayudas a la contratación de personas desempleadas mayores de 30 años, unas subvenciones que pueden alcanzar los 11.000 euros por contrato de un año de duración a jornada completa.



En concreto, según la Orden publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de 16 de noviembre de 2018, pueden acogerse a estas ayudas las empresas, personas trabajadoras autónomas, profesionales colegiados, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y UTEs.



Estas ayudas, para las que hay un presupuesto asignado para este ejercicio limitado a 10 millones de euros, se pueden solicitar hasta el 18 de noviembre de 2019, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.



La condición es que se realice un contrato temporal de 12 meses de duración y que la remuneración a la persona contratada se corresponda con la que rige en el convenio del puesto de trabajo que se vaya a cubrir.



En cuanto a las personas que pueden ser contratadas con cargo a estas ayudas, debe tratarse de personas desempleadas de larga duración (se entiende por tal la persona que haya estado inscrita como desempleada al menos 360 días en los últimos 18 meses), tener 30 años o más y estar participando en un itinerario de inserción o haber participado en uno en los 12 meses anteriores al momento de la contratación subvencionada.



Por lo que se refiere a la cuantía de ayuda por cada contratación, el baremo establecido es de 11.000 euros si es una mujer con titulación universitaria o FP de Grado Superior; 10.000 euros si es un hombre con titulación universitaria o FP Superior; 9.000 euros si es una mujer con FP de Grado Medio o certificado de profesionalidad Nivel 3; 8.000 euros si es un hombre con FP de Grado Medio o certificado de profesionalidad Nivel 3; 8.000 euros también si es una mujer que no se ajuste a las titulaciones antes mencionadas y 7.000 euros si es un hombre que no se ajuste a las titulaciones mencionadas.



Además, y en el caso de que tras este periodo de 12 meses la empresa decidiese seguir contando con la persona contratada, puede acogerse a las ayudas para la transformación en contratación indefinida, que están entre los 5.000 euros para las mujeres y los 3.500 para los hombres.



REINCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL



La puesta en marcha de este programa, "pionero" en la reincorporación laboral de personas mayores de 30 años, supone un doble beneficio, según la Junta. Por un lado para las empresas, porque les permite incorporar, con un "fuerte ahorro de costes laborales", efectivos que "en la mayoría de los casos cuentan con experiencia laboral previa" y además han pasado por un itinerario de inserción.



Por otro, para las personas desempleadas con 30 años o más, que hasta ahora no contaban con un plan de ayudas específicos, como sí tienen otras franjas de edad, pero que habían visto cómo "su trayectoria profesional se truncaba por culpa de la crisis cuando estaba empezando a consolidarse, dejándoles fuera del mercado laboral".



De este modo, CENIT se convierte en "una herramienta útil" para la reincorporación de estas personas al mercado laboral, con un primer paso para retomar su trayectoria profesional, a la vez que las empresas "se benefician de la experiencia y conocimientos de este colectivo de personas trabajadoras".



Por tanto, los interesados en recibir más información sobre las condiciones y documentación a presentar, pueden dirigirse a cualquier centro de empleo de Extremadura, o bien contactar con Extremadura Trabaja (extremaduratrabaja.juntaex.es).