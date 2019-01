Extremadura aporta menos del 1% de las ofertas de empleo del sector TIC en España

La comunidad autónoma de Extremadura genera el 0,9 por ciento de las ofertas de empleo del sector TIC en España, según un estudio publicado por Infoempleo y Grupo Adecco.



De este modo, Extremadura se sitúa entre las regiones con menor número de ofertas vinculadas a las nuevas tecnologías.



En concreto, La Rioja, Navarra, Cantabria, Extremadura y Canarias son las comunidades que menos ofertas de empleo generan en el sector TIC, según el estudio, en el que se revela que, tras Madrid y Cataluña (24%), las comunidades con mayor empleo TIC son Andalucía (10,2%), Comunidad Valenciana (6%), País Vasco (5,7%), Castilla y León (3,3%), Galicia (2,5%), Baleares (1,4%), Castilla La-Mancha (1,3%) y Asturias y la Región de Murcia (1,2%).



Además, este análisis, centrado en el grado de desarrollo de las empresas del sector TIC, detalla que la informática es la materia que más se demanda en el sector, con el 42 por ciento de las ofertas laborales. Le siguen las telecomunicaciones, que aportan el 29,5 por ciento.



Igualmente, casi el 14 por ciento de las ofertas de empleo publicadas en el sector TIC reflejaban vacantes vinculadas a las nuevas tecnologías para cubrir puestos de trabajo que hace 15 años no existían. De hecho, los perfiles más solicitado son el de programador, analista, consultor ERP, Account Manager y jefe de proyecto.



De este modo, el 13,9% de las ofertas de empleo publicadas el último año reflejaban vacantes para cubrir puestos de trabajo que hace 15 años no existían, vinculadas principalmente a las nuevas tecnologías, sector que ha aumentado su número de empresas un 4,2% en este periodo, según revela el informe de Adecco e Infoempleo.



De las ofertas de empleo publicadas en el último año, el 12,8% pertenecen a empresas del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tres décimas más que el año anterior.



Dentro del sector TIC, la informática es la que realiza una mayor aportación al conjunto de ofertas de empleo, con el 42,3%. Le siguen las telecomunicaciones, que aportan el 29,5%; la consultoría informática o de telecomunicaciones, con un 15,9%, e Internet, con un 10,2 por ciento.



No obstante, según este informe, la demanda de profesionales expertos en las TIC se reparte entre empresas de diversos sectores. El 11,7% de las ofertas provienen de empresas de servicios, el 7,9% del sector industrial, el 5,8% de la industria del automóvil y el 5,7% de las de la consultoría, entre otras.



Las empresas ofrecen para los profesionales especializados en las TIC puestos técnicos en el 74,6% de las ofertas de empleo. En el 20% buscan mandos intermedios y en el 3,3%, directivos. En cambio, son pocas las que ofrecen puestos de empleados, tan solo un 2,1 por ciento.



Los puestos más solicitados entre los perfiles TIC son los de programador (16,3%), técnico de mantenimiento electrónico (16,3%), analista programador (9,7%), técnico instalador (9,7%), técnico de soporte (9,1%), operador de sistemas y redes (9,1%), jefe de proyecto (7,6%) y consultor ERP.



Cabe destacar que las empresas del sector TIC de la Comunidad de Madrid son las que más ofertas de empleo generan, con el 38,3% del total, seguidas de las de Cataluña, con una aportación del 24,5%. Entre las dos suman más de seis de cada diez ofertas del sector. Por detrás de ellas, figuran Andalucía (10,2%), la Comunidad Valenciana (6%) y País Vasco (5,7%).



Finalmente, los candidatos más solicitados por las empresas TIC son aquellos que tienen estudios universitarios (40,3%) o FP Superior (26%). Las carreras más demandadas son las de Ingeniería Informática (16,3%), Ingeniería de Telecomunicaciones (4,1%) y Administración y Dirección de Empresas (2,1%). Las FP más requeridas son las de Informática y Comunicaciones (19,8% de las ofertas del sector), Electricidad y Electrónica (2,5%), y Administración y Gestión (1,9%).