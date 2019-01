Compañías de teléfonos virtuales, cada vez más una opción

Compañías existen muchas, pero sin duda una de las mejores en cuanto a calidad de servicio, elementos que ofrece y precio es Pepephone. Su éxito no sólo se basa en la calidad de sus servicios o precios, sino que también es debido al fuerte compromiso que tiene con sus clientes, ya que trata en todo momento de ofrecer el mejor servicio en cuanto a calidad, comodidad y prestaciones en general, llegando a ser una de las principales compañías.

El punto fuerte de Pepephone son sus sólidos principios como empresa

Puede discutirse que Pepephone sea mejor o peor compañía telefónica, pero lo que es innegable es que vamos a encontrar los mejores principios en Pepephone. Lo principal y que hace que esta compañía se diferencia del resto es el hecho de que en todo momento trata de escuchar a sus propios clientes, y no al mercado en general. Es decir, intentan estar pendientes de lo que de verdad necesitan sus usuarios, para adaptarse a estas demandas a fin de ofrecer el mejor servicio y la calidad que demandan. A esto debemos unirle el hecho de que son una compañía a la que no le gusta molestar a sus clientes, ni a los usuarios en general, por lo que no vamos a recibir las típicas llamadas para ofrecernos todo tipo de servicios que en realidad no necesitamos, ni tampoco regalos. Pepephone tienen la firme convicción de que es mejor atraer a nuevos clientes y mantener a los que ya tienen a través de un excelente servicio y no mediante regalos, pues no es necesario llegar a este punto. Cuando una cosa es buena de verdad no es necesario venderla ofreciendo presentes, ya que por sí sola será capaz de atraer a nuevos usuarios gracias a las opiniones positivas de los que ya son clientes de Pepephone.

Pepephone, un servicio pensando en los clientes y no en el beneficio

Si nos detenemos a mirar, nos daremos cuenta de que Pepephone piensa en el bienestar y satisfacción de sus usuarios. De hecho es la única que ofrece un servicio de permanencia solo si queremos. Es decir, al inicio Pepephone se diferenciaba del resto por no exigir un compromiso de permanencia, pero con el paso del tiempo y las opiniones de sus clientes se dieron cuenta de que era necesario establecer un compromiso de permanencia para todas aquellas personas que lo desearan de verdad. Unido a esto, también nos ofrecen amplia libertad en general, es decir, no nos someten a ningún tipo de límite o restricción en sus tarifas o planes. A diferencia de otras compañías, en Pepephone vamos a poder cambiar nuestra tarifa siempre que queramos. Lo que más le interesa a Pepephone es tratar de mantener la simplicidad que siempre les ha caracterizado y tratar en todo momento de atender las demandas de sus propios clientes primero.



Además, si durante el tiempo que somos clientes el precio del plan que tenemos contratado cambia, la propia compañía nos mejorará el precio, sin necesidad de que tengamos que pedirlo personalmente. Si a esto le sumamos que Pepephone cuenta con un excelente servicio de atención al cliente ubicado aquí mismo en España mejor aún, además de que tratan en todo momento de resolverse en una única llamada todas las peticiones o injerencias que podamos tener, sin necesidad de andar todo el día al teléfono. Y aunque sea una compañía virtual tratan en todo momento de explicar todo lo que hacen, de manera directa con cada uno de sus clientes, a través de Internet, haciendo que los clientes puedan opinar y así sentirse parte de verdad de Pepephone.