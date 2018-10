Acebo, Valencia de Alcántara, Romangordo y Malpartida de Plasencia, Premios Innovación

Ep

Los municipios cacereños de Acebo, Valencia de Alcántara, Romangordo y Malpartida de Plasencia, han resultado ganadores de la segunda edición de los Premios a la Innovación en el mundo rural San Pedro de Alcántara, convocados por la Diputación de Cáceres, en los que también ha sido galardonada una empresa radicada en Mirabel; cada uno ha recibido 4.000 euros y una distinción especial diseñada por el artista extremeño Miguel Sansón.



Los galardones han sido entregados esta tarde en el transcurso de una gala, en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña a la que han asistido representantes municipales, mancomunidades, grupos de Acción Local, representantes sociales y empresariales de los pueblos de la provincia y autoridades regionales y locales.



Así, el Premio a la Innovación Local en la Promoción del Desarrollo Económico, ha recaído en el proyecto Vivir en Acebo, con el que se persigue fijar población con iniciativas de emprendimiento y recuperar el campo abandonado en la comarca de la Sierra de Gata. De momento, 18 personas se han ido a vivir al pueblo y otra decena se ha interesado por fijar su residencia en esta pequeña localidad.



El Premio al Impulso de la Participación Social en el municipio ha sido para la 'Boda Regia' de Valencia de Alcántara, una fiesta declarada de Interés Turístico Regional en cuya organización se implican numerosos vecinos y que rememora la boda realizada en la iglesia de Rocamador en 1497 entre la primogénita de los Reyes Católicos, la infanta Isabel, y el Rey de Portugal Manuel I. El alcalde de la localidad, Alberto Piris, ha hecho extensivo el premio no solo a la comarca sino también a Portugal, al tratarse de un festival transfronterizo.



El Premio a los Cuidados Estéticos de los pueblos que favorezcan la apreciación turística ha ido a parar a la localidad de Romangordo por 'La ruta de los trampantojos', un proyecto de decoración de fachadas con murales que han recuperado imágenes de las tradiciones y los personajes del pueblo para que perduren en la memoria.



El premio lo ha recogido la alcaldesa de Romangordo y presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, que ha explicado que la idea surgió para recuperar los oficios que había tenido el municipio y que se habían perdido como herreros, zapateros, etc, para que los más jóvenes los conocieran. Un proyecto que ha hecho que Romangordo haya recibido en 2016 más de 3.000 turistas, en 2017 casi 7.000, y este año van ya 12.000 visitantes.



El Premio a las Acciones Favorecedoras de la Igualdad y la Relevancia de la Mujer en el Medio Rural fue para el proyecto 'La senda de las Mujeres', de Malpartida de Plasencia, una iniciativa que busca mantener vivo el recuerdo de mujeres que han sido referentes en la historia de la localidad.



Finalmente, el Premio a la Innovación en las empresas rurales ha sido para Ray Ingeniería Electrónica, una empresa asentada en Mirabel que fabrica componentes electrónicos. Su responsable, Raimundo Alfonso, ha destacado la importancia de estos premios para proyectos "humildes" como el suyo porque sirven de motivación para seguir avanzando.



NO PERDER POBLACIÓN



En el turno de intervenciones, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha augurado que la región no perderá población en los próximos años, tal y como ha pronosticado el Instituto Nacional de Estadística (INE), que vaticina en un estudio que Extremadura bajará, en el año 2035, del millón de habitantes.



El jefe del Ejecutivo extremeño ha animado a las instituciones y empresas a seguir trabajando para favorecer la instalación de proyectos en la región para que se cree empleo y se mejoren los servicios que fijen población en el territorio y "no se cumpla lo que ha dicho el INE, sino todo lo contrario". "Tenemos estabilidad social y política para favorecer el asentamiento de empresas", ha señalado.



A este respecto, se ha referido al impulso de la energía fotovoltaica que construirá 5.000 megavatios, en los próximos años en la región y, creará dos puestos de trabajo por cada megavatio durante la construcción de las plantas, recalcado que "hay que darle la vuelta a las cosas, no podemos perder el tiempo en discusiones inútiles aunque se tengan distintas ideas".



En cuanto a los servicios ha pedido que la fibra óptica y la TDT llegue a todos los pueblos de la región en "igualdad de condiciones", una reivindicación que le hará llegar al presidente del Gobierno para que el mundo rural acceda también a las tecnologías que favorezcan el desarrollo económico y social.



Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha sido la encargada de abrir el turno de intervenciones en la que ha destacado que "esta gala es de la gente de los pueblos", y el espíritu de estos premios es que "unos enseñen a otros lo que van haciendo para ir adaptándolo a su territorio".



Cordero ha reivindicado la vida en los pueblos, las preocupaciones compartidas de los vecinos, las conversaciones a la puerta de las casas sobre las cosas que les interesan a los mayores y a los jóvenes, que quieren tener las mismas oportunidades que los que viven en la ciudad, afirmando que "quieren hacer su proyecto de vida en nuestros pueblos" y, ha repasado las bondades de todas las comarcas de la provincia.



También ha pedido que se aparquen las "cosas negativas" de los pueblos, como la falta de niños en las escuelas, y se hable de las "oportunidades" con iniciativas como festivales, cooperativas o el turismo rural en el que la riqueza natural de las dos Reservas de la Biosfera de la provincia y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara jugarán un papel importante en el desarrollo económico y social de estos territorios.



La gala en la que se han desvelado los cinco ganadores ha estado amenizada por la actuación del grupo 'El Pelujáncanu' y ha contado con la asistencia de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta de Redex, Rosa María Araujo; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez; el director general de Turismo, Francisco A. Martín y la directora general de Empleo, Ana Jiménez Mostazo, entre otras autoridades.



Los Premios San Pedro de Alcántara fueron instaurados el año pasado por la diputación cacereña para reconocer la iniciativa y el esfuerzo de ayuntamientos y empresas locales para luchar contra el despoblamiento y por el desarrollo económico y social en pueblos menores de 20.000 habitantes.