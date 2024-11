Preparación de España para la regulación de criptoactivos con MiCA en 2025

En los próximos años, el mercado de criptoactivos en España experimentará importantes cambios con la implementación del reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), previsto para enero de 2025. Este reglamento, aprobado por la Unión Europea, busca establecer normas claras para los criptoactivos, incluyendo aquellos que no están clasificados como instrumentos financieros.

La medida pretende ofrecer mayor transparencia y seguridad a los inversores, además de estandarizar las operaciones de criptoactivos en los países miembros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), autoridad reguladora financiera en España, ya ha comenzado a prepararse para la implementación de este nuevo reglamento.

En 2023, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, anunció que la institución ha reforzado sus equipos y lanzado campañas educativas con el fin de orientar a los inversores sobre los riesgos inherentes al mercado de criptoactivos. Estas medidas resultan esenciales, dado que la popularidad de las criptomonedas está en aumento en el país.

Actualmente, aproximadamente el 4,2% de los españoles invierte en criptoactivos, una cifra en línea con la media europea. Con la entrada en vigor del MiCA, se espera que el mercado gane en seguridad, y muchos inversores están explorando nuevas opciones. Algunas de las mejores alternativas al Bitcoin incluyen criptomonedas que ofrecen características diferenciadas, como mayor privacidad, eficiencia en las transacciones o un enfoque en sectores específicos.

Preparativos de la CNMV para el MiCA

La CNMV ya ha tomado diversas iniciativas para hacer frente a los cambios que traerá el MiCA, fortaleciendo su estructura y mejorando la supervisión del mercado de criptoactivos. La institución ha anunciado la creación de 80 nuevos puestos de trabajo, siendo esta la mayor ampliación de su equipo en la historia de la entidad.

Estos profesionales se destinarán a las áreas de autorización y supervisión, que jugarán un papel clave en el proceso de regulación de criptoactivos. Para preparar la supervisión de estos activos, la CNMV ha implementado un programa intensivo de formación para familiarizar a sus empleados con la complejidad del mercado cripto, un ámbito aún novedoso para muchas autoridades reguladoras.

La entidad también está desarrollando guías de apoyo para ayudar a las empresas interesadas en operar conforme a las normas establecidas por el MiCA. Estas directrices facilitarán el proceso de licenciamiento, garantizando que las empresas cumplan con los requisitos de seguridad y transparencia. Como parte de su compromiso con la educación de los inversores, la CNMV ha lanzado una campaña nacional para concienciar al público sobre los riesgos y beneficios de invertir en criptoactivos.

Según Buenaventura, aunque la regulación supone un avance, no elimina completamente los riesgos, ya que, por su naturaleza, los criptoactivos no ofrecen la misma seguridad que los productos financieros tradicionales. El MiCA representa un gran logro en términos de orden y protección en el mercado de criptoactivos, pero aún no garantiza una protección completa contra los riesgos.

Buenaventura enfatizó que, incluso con las regulaciones, la protección de los inversores en criptoactivos no será tan sólida como la de los productos financieros convencionales. Por ejemplo, el Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) cubre pérdidas de hasta 100.000 euros en productos financieros tradicionales.

Sin embargo, no existe un fondo de protección equivalente para los criptoactivos, lo que expone a los inversores a mayores riesgos en casos de fraude o insolvencia de las empresas. Además, la naturaleza global y descentralizada de los criptoactivos supone un desafío adicional para la CNMV.

Muchos operadores de criptoactivos son empresas extranjeras que, con el denominado “pasaporte MiCA”, podrán ofrecer sus servicios en toda la Unión Europea, lo cual añade complejidad a la supervisión. Para hacer frente a estas dificultades, la CNMV tiene la intención de colaborar de manera coordinada con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), responsable de la aplicación y supervisión del MiCA en toda la Unión Europea.

Con la llegada del MiCA, el mercado de criptoactivos en España entrará en una nueva era, en la cual la transparencia y la seguridad jugarán un papel crucial en el crecimiento del sector. La CNMV, que liderará este proceso en el país, ha reforzado su compromiso de mantener un diálogo abierto y proactivo con los inversores, promoviendo un entorno de confianza en el mercado cripto.

No obstante, el regulador advierte que los inversores deben ser conscientes de los riesgos que persisten, incluso bajo la nueva regulación. La inversión en criptoactivos es altamente volátil y susceptible a variaciones abruptas de precio, además de vulnerable a ciberataques y fraudes. Por ello, la CNMV aconseja prudencia y conciencia antes de tomar cualquier decisión de inversión.