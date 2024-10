Divorcionetas el divorcio express al alcance de todos

Hace ya 5 años que las Divorcionetas revolucionaron el sector de la abogacía en España. Gracias a esta iniciativa publicitaria se ha conseguido visibilizar la necesidad de que el divorcio express sea accesible a las familias.

Las Divorcionetas han hecho evolucionar el derecho de familia pues han permitido visibilizar la distancia que existía entre el sistema de abogacía tradicional y la población que necesita asesoramiento. Debemos de valorar las siguientes premisas:

Antiguamente la publicidad estaba prohibida en la abogacía.

Recientemente diversos colegios de abogados han sido condenados por recomendación de honorarios.

Las familias en 2024 acumulan años de dificultades económicas y muchas no pueden llegar a fin de mes ni mucho menos abonar elevadas minutas de abogados.

Actualmente si se accede a buscadores hay cientos de despachos que ofrecen el divorcio express a precios competitivos.

Todo ello ha permitido que la libre competencia y derecho de los consumidores cada vez sea una realidad más tangible para los consumidores y usuarios. Con las Divorcionetas se ha puesto la abogacía al servicio de las familias. Desde Divorcionetas se apuesta por el asesoramiento consciente, preventivo y colaborativo.

En España tenemos uno de los porcentajes de divorcio más elevados, pero seguimos casándonos sin pasar antes por el asesoramiento de un abogado. Esto es una gran imprudencia, pues entrar en una institución familiar sin saber realmente cuál es la repercusión legal de dicho vínculo es una irresponsabilidad que idealiza el matrimonio y nos lleva a que el 60% de los matrimonios se divorcian en España. Vamos a reproducir algunos de los argumentos de las Divorcionetas que pretenden democratizar el derecho de familia en nuestro país.

Asesoramiento consciente de divorcio experess

Las personas que se casan deben de saber la repercusión legal de dicho matrimonio y de un eventual divorcio. El asesoramiento consciente permite que una familia valore la repercusión que tiene cada decisión. De no tener la información, conocimientos y habilidades necesarias estaremos ante un matrimonio débil que por falta de formación matrimonial estará limitado. La limitación viene tanto por no poder desarrollar el proyecto familiar que podría si hubiera tenido un buen asesoramiento, como los perjuicios que se pueden producir por las malas decisiones por falta de asesoramiento.

Asesoramiento preventivo de divorcio express

Con un asesoramiento preventivo se pueden prevenir, conflictos y divorcios. Esta es una de las premisas de las Divorcionetas. No sólo creen que el asesoramiento puede resolver problemas, sino también prevenirlos. No es que el asesoramiento por sí mismo pueda prevenir dificultades, sino que el asesoramiento adecuado unido a la actitud adecuada de las personas puede suponer que ante una misma situación, una personas asesorada y centrada no tenga ningún problema y otra acabe con una grave dificultad.

Asesoramiento colaborativo de divorcio express

Mediante el asesoramiento colaborativo las personas pueden llegar a acuerdos gracias al trabajo conjunto y cooperativo de sus abogados. Ya quedo como algo muy antiguo la idea de que se tenía que ir al abogado para discutir, ganar juicios y decir “te va a llamar mi abogado” sea algo imponente en vez de un alivio por poner un profesional que nos ayude a resolver controversias.

El enfoque del asesoramiento colaborativo supone que si dos personas centradas acuden a sus respectivos abogados colaborativos, cualquier problema y dificultad se puede resolver extrajudicialmente sin necesidad de un pelito.

Esta es parte de la filosofía de las Divorcionetas que están favoreciendo la evolución del sector de la abogacía y de la actitud de los consumidores y usuarios de la abogacía.

Frases de las Divorcionetas

€El divorcio no es un capricho, es una necesidad, debe de estar al alcance de todos.

La vida es corta, sólo se vive una vez y tú decides como hacerlo.

Un matrimonio no es realmente libre si el divorcio no es accesible.€

El valor de contraer matrimonio no puede convertirse en inconsciencia, tenemos que tener la consciencia suficiente como para casarnos con valores.

Divorcio con libertad, igualdad y respeto.

En definitiva todas son frases constructivas que potencian el asesoramiento preventivo, consciente y colaborativo.