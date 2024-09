Reduce tu huella digital: protégete contra ataques cibernéticos con estos consejos

La huella digital es una de las preocupaciones más grandes con respecto a la seguridad online, y es que, en muchos casos, los usuarios de internet no se dan cuenta de cuántas páginas web tienen almacenados datos importantes, incluso direcciones físicas donde pudieran ser localizados. Todo esto, con la excusa de “medidas de seguridad”. Sin embargo, mucha gente puede acceder a esta información. Más allá de los anunciantes, que pueden llenar tu correo de Spam, personas con malas intenciones pueden acceder también a la información almacenada en línea, pudiendo poner en riesgo mucho más que tu reputación en línea.

Es por ello que limitar tu huella digital es importante, más allá de cualquier medida pasiva, si no intentas activamente limitar tu visibilidad online, puedes llegar a ser una victima más, por eso, en esta ocasión hablaremos de cómo reducir tu huella digital mediante diferentes actividades.

Usa un VPN

Un VPN de calidad puede ayudarte a reducir tu huella digital por medio de ocultar tu dirección IP, de forma que, cuando entras a una página, esta no obtenga la información de dónde te encuentras en la red. Esto puede salvar tus datos en casos en los que te conectas a redes wifi en hoteles, o cuando intentas ingresar a un sitio en el cual no confías al 100%. También puedes utilizarlo en países con alta vigilancia electrónica para evitar ser rastreado o simplemente para ver películas que no estén disponibles en el catálogo de Netflix de tu región y muchas otras razones. En este artículo https://aws.amazon.com/es/what-is/vpn/ conocerás más a detalle qué es una VPN y cómo usarla.

Genera correos electrónicos temporales

Una acción que se puede tomar y que puede ser de mucha utilidad es crear y utilizar correos electrónicos descartables en sitios web como https://disposable.email/es/welcome.html, para evitar que las páginas web se queden con tu información. A menos que confíes 100% en el sitio que vas a usar, una cuenta de correo descartable puede ayudarte a reducir tu huella electrónica, haciéndote menos vulnerable a robos de información.

Apaga dispositivos electrónicos que no uses al dormir

Desactivar tu ubicación cuando no la vayas a usar o incluso apagar tu móvil, puede ayudarte a reducir los riesgos de que otras personas puedan rastrearte. Esto parece algo paranóico, pero realmente existen muchas apps que siempre están rastreándote mediante tu GPS, lo cual puede comprometer tu seguridad.

Utiliza servicios como PayPal para pagar online

Servicios como https://www.paypal.com/ pueden ser de gran utilidad por una razón específica: te ayudan a proteger la información de tus tarjetas, de forma que no dejarás tus datos bancarios en sitios web poco seguros o en servicios como en Steam, que, a pesar de ser seguros, no son invulnerables a filtraciones de datos que pudieran comprometer tus finanzas.

Desactiva cookies de terceros

Los navegadores tienen la opción de desactivar las cookies de terceros, de forma que estos códigos no se instalen en ellos. Cada vez que entras en un sitio web, se te pregunta si aceptas las cookies de la misma, y más recientemente se asoció una opción para permitir solo las cookies necesarias para que el sitio pueda funcionar, limitando las cookies de seguimiento para que tus datos estén más seguros.