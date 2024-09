La Vitamina C: todos los beneficios de esta maravillosa sustancia

La vitamina C es una vitamina muy popular, principalmente por ser una de las más conocidas y las más fáciles y seguras de tomar. Sin embargo, hay muchas cosas que no se saben de ella. Muchas personas creen que su principal función es fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, no es esta su principal función.

En este artículo hablaremos de cuáles son las principales funciones y beneficios de la vitamina C y cuál deberías tomar en caso de cada necesidad. Ten en cuenta que, el requerimiento diario de vitamina C del cuerpo es de apenas un algún microgramo diario, pero tener un excedente puede ayudarte a mejorar mucho ciertas características del cuerpo.

Principales funciones de la vitamina C

Las principales funciones de la Vitamina C están relacionados a la reparación y crecimiento de los tejidos, debido a su importancia en la formación de proteínas como el colágeno. Esto ayuda a sanar heridas más rápido y puede ayudarte también a mejorar la turgencia de la por piel, así como su elasticidad. También ayuda a reparar los tejidos, como los huesos, cartílagos y dientes, razón por la cual muchos odontólogos la indican como tratamiento después de una limpieza o tras un tratamiento de caries.

Por otro lado, al ser antioxidante, permite que el hierro se absorba mejor a través del sistema digestivo, ya que, para ser absorbido, el hierro debe estar en su forma reducida, no en su forma oxidada, de lo contrario, puede provocar diarreas y malestar estomacal.

Como ya dijimos, la Vitamina C es un antioxidante potente, por lo que ayuda a reducir los radicales libres, por lo que previene daños a los tejidos, en especial en personas que intentan dejar el alcohol o el tabaco, previniendo también el envejecimiento temprano y las artritis.

¿Cómo se toma la vitamina C?

La vitamina C está presente en la mayoría de las frutas, pero también se puede tomar en dosis más altas como suplemento. Es recomendable evitar las tabletas masticables saborizadas de vitamina C, en especial si sufres de diabetes y en niños, ya que solo contribuye a incrementar la glicemia. En cambio, la vitamina C liposomal, se absorbe mejor, eleva menos la glicemia y su efecto en los tejidos es más importante. En sitios web como Bright Naturo puedes comprar vitamina C en cápsulas así como otras vitaminas personalizadas a través de internet, incluyendo sets personalizados diseñados por experto para satisfacer tus necessidades personales.

Por otro lado, la vitamina C también se puede encontrar en Shampoos, en lociones y en cremas hidratantes, así como en otros productos, como jabones, entre otros, y es que también puede ayudar con ciertos problemas en la piel, como algunos tipos de dermatitis, manchas e incluso, como coadyuvante en el tratamiento antiarrugas. Ayudará a mantener tu piel sana por más tiempo y a regenerar la dermis debido a su acción sobre el colágeno.

Su efecto en el sistema inmunológico no está probado, mientras que vitaminas como la A y la E, si que han demostrado ayudar un poco debido a su acción sobre el calcio. En este caso, lo recomendable es un consumo adecuado de proteínas de origen animal o de la soya, o alguna otra fuente vegana de proteínas, siempre y cuando consumas todos los aminoácidos esenciales.