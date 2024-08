¿Cómo cuidar tu móvil durante el verano?

Las vacaciones son sinónimo de numerosos riesgos que pueden poner en peligro los dispositivos.

La temporada de verano viene acompañada de muchos factores que pueden suponer un alto riesgo para cualquier smartphone. El agua, la humedad, las altas temperaturas o la arena puede afectar seriamente al buen funcionamiento de un dispositivo o incluso estropearlo para siempre. Por ello es importante extremar los cuidados durante los meses de verano para alargar la vida útil del móvil.

Principales riesgos a los que se enfrenta un móvil en verano

La exposición al agua: aunque algunos modelos de smartphone son resistentes al agua, para el resto un simple descuido en el mar o en la piscina puede resultar trágico. Quienes quieran curarse en salud y renovar su móvil por un modelo resistente al agua pueden optar por modelos a partir del iPhone 13 que se pueden sumergir hasta 6 metros durante 30 minutos.



Aunque se trata de modelos de smartphone bastante caros, en la actualidad es posible adquirirlos reacondicionados con todas las garantías por un precio mucho más conveniente. Por ejemplo, Back Market, marketplace especializado en la venta de productos tecnológicos reacondicionados, inspecciona minuciosamente cada móvil antes de enviarlo a su nuevo comprador y ofrece 24 meses de garantía gratuita.



La humedad: los cambios drásticos de temperatura o la humedad de las zonas costeras pueden producir condensación que no debe entrar en contacto con los componentes electrónicos del interior del dispositivo porque afectará a su funcionamiento o incluso puede llegar a inutilizarlos.



El sobrecalentamiento: Dejar el dispositivo expuesto al sol puede aumentar exponencialmente su temperatura afectando a su rendimiento o dañando seriamente la batería.



La arena: los granos de arena suponen diferentes peligros para el móvil. Por un lado, no deben colarse por la ranura del cargador ni por los altavoces porque pueden provocar daños graves. Por otro, es muy habitual que si no se utiliza protector los granos de arena puedan generar rozaduras y rayones en la pantalla.



Consejos para alargar la vida útil de tu smartphone en verano

-Mantener el móvil a una temperatura no superior a los 35ºC y no exponerlo directamente a la radiación solar.

-Conservar el dispositivo en un lugar seco.

-Un buen truco para bajar la temperatura si el móvil se sobrecalienta es quitarle la funda, desactivar el WI-FI y los datos móviles, el GPS o el Bluetooth cuando no se necesiten. También se puede apoyar sobre superficies frías para que la temperatura descienda.

-En cualquier caso, es recomendable no utilizar apps o juegos que consuman en exceso estando expuestos a altas temperaturas.

-Activar el modo de ahorro de batería y bajar el brillo de la pantalla también contribuyen a reducir la temperatura del teléfono.



Tal y como hemos podido ver, en verano es necesario prestar especial atención al móvil para prevenir posibles problemas averías. De cualquier modo, los modelos de smartphone más avanzados son más resistentes a los problemas asociados al verano por lo que puede ser el momento idóneo para renovar nuestro móvil. Optar por un móvil reacondicionado puede hacerlo posible sin que se resienta el presupuesto para las vacaciones.