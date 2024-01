3 afecciones que llevan a muchas personas a recurrir a medicamentos genéricos

Es probable que en más de una ocasión, cuando fuiste a la farmacia a comprar un medicamento, te comunicasen que no había unidades disponibles, ofreciéndote de inmediato una alternativa: el genérico de menor importe. Estamos acostumbrados a ellos, sobre todo para tratar dolores de cabeza y otros problemas bastante comunes. Pero, ¿sabías que también hay algunos desarrollados para abordar patologías que no son tan frecuentes?

Hoy hablaremos de varios de ellos que han sido formulados en laboratorios de la India, con unos estándares de calidad que dan pie a que sean seguros y efectivos a partes iguales.

Infección provocada por helmintos

Hablando de nuevo de situaciones comunes, hay que describir una que no es peligrosa: ingerir por accidente los típicos gusanos que salen por haber tenido harina durante mucho tiempo sin cerrar de forma hermética. No son perjudiciales para la salud, aunque se trata más bien de larvas. Sin embargo, ciertos gusanos sí pueden causar estragos. Es el caso de los conocidos bajo el nombre de helmintos.

En los países del tercer mundo, penetran en el sistema nervioso dando pie a infecciones que pueden llegar a ser muy graves. Por suerte, en territorios como el español, lo más habitual es que estos gusanos causen parasitosis intestinal.

Aunque no es agradable tener que lidiar con esta dolencia, es mucho menos grave si la comparamos con una enfermedad del sistema nervioso. Si un profesional de la salud sospecha que puedes estar afectado por dicho gusano, solicitará una muestra de heces que resolverá rápidamente la duda. Si la prueba arroja un resultado positivo, deberás medicarte.

Es entonces cuando entran en juego los medicamentos genéricos. Nos referimos a los antihelmínticos, los cuales son muy efectivos combatiendo los gusanos que pasan a formar parte de tu organismo como parásitos.

Pero, ¿por qué medicamento genérico decantarse? Uno de los más recomendables es el Stromectol. Su principio activo quizá te suene, ya que es bastante popular. Se trata de la ivermectina, un antiparasitario que lleva años demostrando su altísima efectividad.

Los músculos de estos parásitos se resienten, sucediendo algo similar con el sistema nervioso. Tras paralizarse, no pueden subsistir en el organismo del paciente, por lo que terminan pasando a ser historia, dejando así de afectar a la salud del susodicho.

Eyaculación precoz

Se calcula que en España hay más de tres millones de hombres que sufren eyaculación precoz, una condición que, siguiendo el ejemplo de la tercera que describiremos más adelante, afecta física y psicológicamente a los varones.

Llegar al clímax demasiado pronto deriva en verse incapaces de satisfacer a sus parejas. En muchos casos, acaban yendo a terapia para poner fin a una situación que parece no tener remedio, pero la solución existe. Básicamente consiste en recurrir a los medicamentos genéricos.

De todos los que se comercializan hoy en día, uno de los que suelen recomendar los profesionales de la salud especializados en eyaculación precoz es Priligy. El ingrediente activo en este caso es el que recibe el nombre de dapoxetina.

Es sorprendente que principios activos como el que acabamos de mencionar acostumbren a recetarse para tratar depresiones, puesto que afecta de lleno a la serotonina, una sustancia química que está presente en el cerebro. Así pues, ¿por qué Priligy se recomienda para acabar con la disfunción eréctil? Básicamente porque mejora la capacidad de transmitir las señales de tipo nervioso que, a posteriori, se traducen en una erección. Gracias a ello, el paciente se ve capaz de controlar mucho mejor que antes su eyaculación.

Disfunción eréctil

La disfunción eréctil no afecta a tantos hombres en nuestro país, pero aun así no se trata de una cifra pequeña: ronda los dos millones. Algunos de ellos no se lo piensan dos veces a la hora de optar por los medicamentos genéricos, evitando así recurrir a la Viagra de Pfizer y de otros laboratorios consagrados cuyos precios pueden ser prohibitivos.

Cuando hablamos de la infección parasitaria solo mencionamos un genérico, pero en esta ocasión no es posible hacer lo mismo. Y es que la lista de medicamentos genéricos es extensísima, mereciendo la pena muchos de ellos por lo eficaces que llegan a ser.

El Sildenafil es uno de los que han adquirido una mayor popularidad durante el transcurso de la última década, aunque no es el único. De la lista también forman parte los archiconocidos Levitra y Tadalafil. En todos los casos, el torrente sanguíneo absorbe en un tiempo récord el principio activo para que se produzca una buena erección.



Tras volver a disfrutar de esta función sexual que tan importante es para los hombres, muchos de ellos recuperan la autoestima que se había reducido al mínimo exponente después de tanto tiempo sin que la circulación sanguínea permitiese bombear la sangre hasta el miembro viril.