Las cepas de CBD: conoce las características y aromas de las variantes más populares

Cada vez más países legalizan el consumo de marihuana en su modalidad CBD, y esto ha significado una importante regulación del mercado que gira en torno a esta planta. La compra y venta del cannabis, además de su cultivo, debe seguir una serie de líneas y consejos para procurar la calidad y seguridad del producto, evitando que el cliente sufra algún efecto secundario debido al consumo de la planta.

En medio de este escenario, los cultivadores ahora tienen paso libre para experimentar. En los últimos años se han venido produciendo nuevas cepas de marihuana CBD, es decir, diferentes especies de la planta que otorgan aromas diferentes. Las sensaciones ofrecidas por cepas como la Mary J, la Zkittles o la Bubble Gum se han convertido en las favoritas de los consumidores.

Es posible obtener muchas cepas interesantes de CBD Cáceres, pues la compra de estos tipos de marihuana es completamente legal en la región. La regulación es tal que, incluso, se pueden adquirir los cogollos de forma virtual, para recibir la planta en el propio hogar y disfrutar de ella sin ningún tipo de inconveniente. Lo ideal es adquirir desde proveedores especializados para evitar cualquier tipo de problema.

Los mejores cogollos de CBD

Los cultivadores de CBD han dado paso a la creación de nuevas cepas, las cuales ofrecen aromas y sabores muy distintos a los tradicionales. Una variante muy popular actualmente es la Mary J, destacable por su aroma floral, dulce y terroso, con un pequeño toque picante. Es ideal para la relajación y para sentirse mejor durante los dolores musculares.

La Zkittles es una cepa extravagante, con un sabor que imita a los famosos caramelos Skittles. El aroma, entonces, representa una explosión de olores frutales, con toques cítricos, dulces y tropicales. El cogollo es de máxima calidad, representando un 70% de cannabis indica, pero sin THC, convirtiéndolo en una experiencia segura para cualquiera.

El Cheese CBD, por su parte, se destaca por su perfume fuerte y marcado, que recuerda un poco al queso curado. En cuanto a composición, es 50% sativa y 50% indica, siendo un equilibrio interesante que se traduce en un aroma intenso que agrada a todo el que lo huela.

El cogollo de Ice Rock CBD es muy peculiar, pues tiene un aspecto parecido al de una piedra pequeña. Este se produce sumergiendo el cogollo natural en aceite de cannabis y sumergiéndolo en un polvo llamado kief (también proveniente del cannabis), dándole al cogollo una concentración bastante alta de CBD. Esto se traduce en uno de los cogollos de CBD con más fuerte olor.

La legalidad del CBD en España

El cannabis sí es legal en España, pero solo en su modalidad CBD. Técnicamente, lo que coloquialmente se llama “cogollo de CBD” en realidad se trata de la flor de cáñamo, un fruto proveniente de la cepa de cannabis sativa. A diferencia de la marihuana tradicional, esta planta contiene contenidos de THC menores a 0.2%: esta sustancia es la que provoca los efectos psicotrópicos tan relacionados a la droga de la marihuana.

Por su parte, las flores de cáñamo solo contienen CBD, una sustancia que no contiene efectos psicoactivos. Esto hace que los cogollos de CBD no solo sean legales, sino que no tengan efectos secundarios en la salud, ni que provoquen ningún tipo de adicción. El uso del CBD provoca calma y relajación, razón por la que incluso es utilizado para aromatizar espacios o para evitar la ansiedad.

Los cogollos de CBD, en conclusión, son una especie de “marihuana sin THC” que no dañan al organismo y, por lo tanto, se pueden adquirir con total tranquilidad. Incluso, se pueden comprar desde internet, mediante tiendas virtuales que se especializan en la distribución de los cogollos de la flor de cáñamo. Es una opción ideal para los que desean probar el cannabis, pero sin los riesgos y daños que conlleva el consumo de THC.

Es muy común, también, el extracto del CBD para fabricar aceites, cremas o lociones cosméticas. Incluso, muchos utilizan los cogollos del CBD para preparar tés o infusiones, demostrando que esta planta tiene una gran diversidad de usos interesantes, alejados de las percepciones comunes de la marihuana como “droga” o “sustancia estupefaciente”.