Cómo negociar el mejor precio en un coche de segunda mano

Casi siempre es posible conseguir una sustancial rebaja en los precios prefijados por los vendedores particulares de coches de segunda mano.

Y en el caso de los vendedores profesionales también es factible hacerlo, pero esto dependerá de la tipología del vehículo y de las circunstancias particulares del concesionario o establecimiento de compraventa; es más fácil conseguir una rebaja en los coches usados de cierta antigüedad y cuando el vendedor profesional dispone de un amplio stock de vehículos disponibles.

¿Y cómo negociar a la baja el precio de un coche de segunda mano con las máximas posibilidades de éxito? Para hacerlo, sigue los cinco pasos que te detallamos en las siguientes líneas:

1. Haz una prospección minuciosa del mercado

Antes de empezar a negociar, es importante que sepas cuál es el precio medio del coche que te interesa, según el modelo, la antigüedad y el kilometraje.

Para obtener ese precio medio, suma los precios de varios modelos similares y divide esa cifra por el número de vehículos consultados.

Ten en cuenta que algunos vendedores particulares suelen inflar ligeramente el precio del vehículo, precisamente para disponer de un margen de negociación. En este sentido, la mayoría de los particulares aceptarán sin problemas una rebaja de en torno al 10 % del precio prefijado.

2. No pierdas el tiempo

Si el vendedor indica en el anuncio que el precio no es negociable, nuestra recomendación es que no te molestes en intentar obtener una rebaja. En este caso, el propietario ya considera que está vendiendo su coche a un precio excesivamente ajustado y no dará su brazo a torcer.

3. Examina a fondo y prueba el coche que te interesa

Revisa con detalle el vehículo y pruébalo en carretera. El objetivo es detectar cualquier posible fallo o desperfecto. Cuantifica objetivamente los costes de reparación de esos fallos o desperfectos para deducir esos costes del precio fijado por el vendedor.

Los neumáticos, los discos de freno y los pequeños desperfectos de carrocería son los elementos más susceptibles de permitirte obtener una rebaja.

4. Sé flexible y razonable

No caigas en el error de solicitar una rebaja excesiva o de cerrarte en banda con precio máximo que no es razonable. Esa postura puede ofender al vendedor y si eso sucede, no tengas ninguna duda de que desaparecerá su disposición a aceptar una rebaja.

5. La firmeza negociadora no está reñida con la educación

En cualquier caso, si tienes muy claro el precio máximo que se puede pagar por un coche determinado, tampoco debes dejarte presionar por el vendedor ni por el temor a que venda el automóvil a otro interesado. Mantén tu postura con firmeza pero sin ser agresivo ni grosero.

Explica tus razones con argumentos y respeta las objeciones del vendedor, intentando desmontarlas con datos objetivos. Por ejemplo, el coste real de subsanación de los defectos de chapa y pintura o los precios de modelos de similar antigüedad y kilómetros.

Finalmente, recuerda que el arte de la negociación requiere, además de habilidad, una buena dosis de paciencia. Conque si sigues estos consejos y no te precipitas, no dudes de que conseguirás el coche que te interesa a un precio menor del estipulado inicialmente en el anuncio.