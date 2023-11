Las playas vírgenes más bonitas de Europa se encuentran en Fuerteventura

Si hay algo que caracteriza a Fuerteventura son sus playas. La segunda isla más grande del archipiélago canario está compuesta por dos paisajes muy diferentes. Por una parte, la aridez del interior. Y, por otra, las playas paradisíacas de la costa, que no tienen nada que envidiar a las del caribe. ¿Te animas a conocerlas? Reserva ya un coche de alquiler con DoYouSpain en Fuerteventura y recorre todas las playas de esta isla.

Las mejores playas que debes conocer en Fuerteventura

Las playas de Fuerteventura atraen a esos viajeros que quieren disfrutar de unas aguas cristalinas, pero también a los que les gusta practicar deportes extremos. No te pierdas la lista en la que te dejamos las mejores playas de Fuerteventura:

Playa de Cofete

Ubicada en la zona sur de la isla, en la península de Jandía, es una de las playas más atractivas. Sus 12 kilómetros de extensión comparten una imagen formada por montañas, arenas doradas y olas intensas. Todo ello forma la playa de Cofete, un lugar que, sin duda, tienes que visitar.

Playa del Bajo de la Burra

Todo el mundo la conoce como la Playa de Las Palomitas. ¿Por qué? Por la peculiar forma de las piedras. Esta playa se encuentra en el norte de la isla y, aunque se llega hasta ella por caminos de tierra, merece la pena ir hasta allí. Sus características piedras no son más que rodolitos, restos de algas que cuando mueren se acumulan en la playa y que como consecuencia forman un paisaje blanco espectacular.

Playa de Sotavento

La península de Jandía alberga algunas de las playas más impresionantes de la isla, como la Playa de Sotavento, una de las más impresionantes de la isla con su arena dorada y aguas cristalinas, que se extiende a lo largo de cinco kilómetros. Lo más característico de esta playa es la curiosa laguna que se forma entre la costa y la barrera de arena.

Playa de Barlovento

Aunque es una de las playas más impresionantes de la isla, también una de las más peligrosas por su viento, por lo que muchos turistas no se atreven a ir. Su acceso no es del todo cómodo y se tiene que llegar a pie, pero sin duda una vez estés allí, no te arrepentirás. Esta playa cuenta con una arena finísima y unas aguas un poco agitadas. Así que, si lo que quieres es practicar algún deporte, esta es tu playa.

Playa de la Concha

Seguro que has oído hablar de ella porque es una de las playas más famosas. Está situada en el noroeste de la isla, en concreto en el pueblo marinero de El Cotillo. Su ubicación la hace perfecta para disfrutar de un bonito atardecer con vistas al mar. En esta playa no hace falta que te preocupes por el oleaje gracias a la forma natural en forma de herradura que tiene la playa. Los días que se levanta un poco de viento, los “corralitos”, unos pequeños muros circulares de piedra volcánica que han construido los propios residentes de la isla, sirven de refugio.

La Playa del Esquinzo

La Playa de Esquinzo es una playa de arena dorada y algo rocosa muy poco transitada. Está delimitada por unos pequeños acantilados, donde el fuerte oleaje junto con los vientos constantes hace necesario que todo el que visite esta playa extreme las precauciones.

La playa de los Charcos

Si eres de los que prefiere la piscina a la playa, la playa de los Charcos es perfecta para ti. En los Charcos encontrarás unas formaciones naturales de roca que crean unas pequeñas lagunas que rompen con la bravura del océano.

La Playa del Garcey

Su entorno prácticamente virgen, su extensión de medio kilómetro, la arena blanca entremezclada con arena de tonalidad más oscura y pequeñas rocas y su gran oleaje son los responsables de que esta playa esté reconocida como una de las playas más hermosas de Fuerteventura. ¿A qué esperas a visitarla?

Las Grandes Playas de Corralejo

En el norte, se encuentran varias playas y calas que conforman la zona conocida como Corralejo en los alrededores del municipio de La Oliva. En este conjunto de playas, se suceden dunas junto con aguas en calma y cristalinas.

Ventajas de alquilar un coche en Fuerteventura

Aunque Fuerteventura no es una isla de grandes dimensiones, si alquilas un coche con DoYouSpain te asegurarás conocer cada rincón, ya que podrás desplazarte marcando tu ruta y a tu propio ritmo sin depender del transporte público que, muchas veces, no llega a todas las playas por estar demasiado alejadas. Además, otro de los beneficios que te aportará tu coche de alquiler es el ahorro de tiempo, podrás exprimir al máximo tu estancia en la isla.

