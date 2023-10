Beneficios y costes de comprar un TFG o TFM

Por eso, desde hace algunos años ha cobrado notoriedad la existencia de servicios en los que por un precio de TFG y TFM se encarguen de la realización de todas las fases de estos trabajos. Algunos servicios, como Tu TFG a Medida se han posicionado como plataformas de renombre en las que se tienen todas las garantías de que el trabajo será realizado con la mayor calidad posible.

Por tanto, es conveniente analizar no sólo los beneficios de confiar en servicios como el citado, sino también analizar si resulta ventajoso por un tema de precios.

¿Es ventajoso comprar un TFG o TFM?

Ahorro de tiempo: la realización de un TFG o de un TFM conlleva una inversión de tiempo muy alta. En la actualidad, donde la gran mayoría de los estudiantes aparte trabajan o se dedican a otras actividades en el día a día, contar con la cantidad de tiempo requerida para asegurar la calidad de un trabajo de este tipo es prácticamente imposible. Allí, desde luego que la contratación de estos servicios es una ventaja absoluta.

Garantía de calidad: la calidad de un trabajo de este tipo se mide en la capacidad de garantizar originalidad y autenticidad, en lo bien que se adapta al cumplimiento de las normativas de la universidad en la redacción y presentación de estos proyectos, en la calidad y originalidad del tema que aborda y en cómo lo expone; y todo eso es gracias a contar con especialistas con años de trayectoria en la realización de trabajos académicos de tal envergadura.

Costes asumibles: como se verá más adelante, los costes de esta clase de trabajos cambiará de acuerdo a distintas variables. Pero en la mayoría de los casos, terminan siendo precios asumibles y competitivos dada la realidad de la que se parte. Por lo que significa el trabajo, por el ahorro de tiempo, por la calidad del servicio y los resultados que de eso se desprenden, termina siendo una inversión inteligente siempre y cuando se haga con servicios confiables y con resultados comprobables en el sector.

Los precios varían de acuerdo a cada proyecto

No hay dos proyectos de TFM o TFG iguales. De haberlo, desde luego que sería plagio y no procedería. Pero desde el punto de vista práctico, al no haber dos proyectos iguales, no hay dos precios idénticos. Por eso, cada caso siempre es analizado por parte de estos servicios y a partir de allí enviarán un presupuesto sin compromiso desde el cual partir.

Y es bueno recordar que los precios nunca serán iguales, y esa variedad puede beneficiar a determinados estudiantes:

Los precios varían, en primer lugar, de acuerdo a la titulación, ya que por ejemplo las titulaciones de educación o de humanidades suelen tener costes que van desde los 300 a los 700 euros, mientras que los grados técnicos o las ingenierías pueden ir desde los 700 hasta los 1500 euros.

En segundo lugar, los precios varían de acuerdo a la extensión del trabajo. Así, un trabajo corto, de máximo 30 páginas, rara vez superará los 400 euros. Sin embargo, trabajos de más de 50 páginas partirán desde los 700 hasta más de 900 euros, independientemente de la temática o titulación.

Finalmente, la tercera variable importante tiene que ver con el tipo de trabajo. La revisión bibliográfica siempre será más barata que un trabajo de investigación o un estudio de caso, por ejemplo, aunque en estos casos las diferencias son mínimas con respeto a los dos casos anteriores.

La calidad de lo realizado, el ahorro de tiempo y molestias, pasos en falso y correcciones; la garantía de resultados, son ya suficientes beneficios como para considerar esta clase de servicios.